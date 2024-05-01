01 мая 2024, 08:28

Сайт проекта "Поддержка политзаключённых. Мемориал" заблокирован в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к сайту правозащитного проекта "Поддержка политзеков. Мемориал" на территории России.

Как писал "Кавказский узел", правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" выступает в защиту в том числе жителей юга России, подвергшихся преследованию. Так, 1 апреля проект признал политзаключенной пенсионерку из Шахт Евгению Майбороду, осужденную на 5,5 года колонии по делу о фейках про армию. Майборода осуждена за пацифистскую позицию, заявили правозащитники и потребовали освободить 72-летнюю женщину.

Роскомнадзор заблокировал сайт проекта "Поддержка политзеков. Мемориал" на территории России, говорится в публикации в телеграм-канале проекта.

"30 апреля сайт нашего проекта memopzk.org перестал открываться в России без VPN, хотя в публичном перечне заблокированных Роскомнадзором сайтов он пока не указан. Накануне Роскомнадзор обратился к нашему хостеру (компании, предоставляющей возможность размещать сайт в интернете. – Прим. "Кавказского узла") с требованием «незамедлительно» удалить распространяемую с нарушением «закона» информацию. Такой информацией РКН счёл весь сайт проекта", - сообщили правозащитники.

Свое обращение ведомство объяснило "требованиями генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя". "Мы будем искать способы облегчить доступ на сайт нашим читателям в России", - заявил правозащитный проект.

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Примечание:

"Акции в поддержку Олега Орлова* прошли в Европе", "Акция в поддержку Орлова* прошла в Ереване", "Норвежский Нобелевский комитет выступил в поддержку Орлова*".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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