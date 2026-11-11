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00:38, 11 ноября 2026

Водители в Калмыкии назвали недостаточным снижение цен на бензин

На АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дефицита бензина на автозаправках в Калмыкии больше нет, но цены на топливо не вернулись к докризисному уровню и остаются для многих жителей республики неподъемно высокими, заявили водители. 

Как писал "Кавказский узел", в начале ноября Росстат отчитался о снижении цен на автомобильное топливо в 61 регионе России, больше всего бензин подешевел в Калмыкии и Кабардино-Балкарии. Речь идет о снижении цен на частных заправках, где в период дефицита цены были сильно завышены, на федеральных АЗС существенных изменений не произошло, рассказали местные жители. В октябре жители Калмыкии говорили "Кавказскому узлу", что им пришлось сильно сократить поездки по личным делам. 

Корреспондент "Кавказского узла" 10 ноября узнал мнение элистинских водителей о текущей ситуации в сфере продажи топлива в регионе. Несмотря на снижение стоимости бензина на АЗС, водители все еще считают цены на бензин неоправданно высокими. Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения респондентов.

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В то же время он считает, что уровень еще достаточно высок. "Я редко заправляюсь, машину свою мы пока стараемся не гонять по пустякам. Цены на бензин, хотя и снизились, все же еще запредельны для нашей семьи", – рассказал Бова.

Мужчина пояснил, что имеет большую семью. В последние несколько лет он зарабатывает продажей продуктов собственного фермерского хозяйства, поэтому семья экономит "на всем, в том числе и на бензине".

Его старший сын на условиях анонимности рассказал, что в последний раз он заправлял машину неделю назад. "Залил только полбака. В основном по городу передвигаемся на общественном транспорте", – заметил молодой человек.

Двадцатисемилетний Андрей Зуев работает водителем в одной из логистических фирм. Он и его супруга занимаются перевозками товаров по Калмыкии и в соседние области.

“Каждый день езжу на "Газели". Она новая, заправляем 95-м (марки АИ-95). Предпочитаем заправляться на заправке "Лукойла", там качество бензина лучше. Ну, иногда и на "Газпром" заезжаем. Чаще всего заправляемся на улице Ленина. Иногда на Северной – там у нас база рядом", – рассказал Андрей.

Мужчина сообщил, что очередей на заправках он не встречает уже третью неделю. Ограничений по объемам заправки топливом нет, а цены снизились: АИ-92 стоит 69 рублей за литр, АИ-95 подешевел до 75 рублей, дизельное топливо – до 82 рублей. Марка АИ-100 в Калмыкии, по наблюдениям Зуева, не продается. 

Супруга Зуева Наталья добавила, что иногда она встречает закрытые заправки, а на некоторых АЗС продают либо только дизельное топливо, либо марку АИ-92. По словам женщины, "это частные заправки". "В часы пик по утрам на заправках "Лукойла" иногда образуются очереди – машин до 15 на каждую колонку. Сегодня днем ехали по улице Ленина – машин практически не было на АЗС", – сообщила она. 

Наталья также заявила, что уровень цен на топливо в Калмыкии все еще достаточно высокий.

"Конечно, того ценового беспредела, когда бензин продавали за 120-140 рублей (за литр), уже нет, цены как-то отрегулировали, видимо, республиканские власти сумели с продавцами договориться. Но все равно топливо все еще очень дорого. Нужно снизить его до уровня 2022 года, когда АИ-92 стоил менее 60 рублей, а 95-й – 71 рубль (за литр). Инфляцию такие цены разгоняют, и нам за наши услуги (перевозки товаров) приходится больше брать – спрос заметно упал", – рассказала Наталья Зуева. 

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Росстат отчитался о снижении цен на автомобильное топливо в 61 регионе России, больше всего бензин подешевел в Калмыкии и Кабардино-Балкарии. Речь идет о снижении цен на частных заправках, где в период дефицита цены были сильно завышены, на федеральных АЗС существенных изменений не произошло, рассказали местные жители.

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