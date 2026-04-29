Экологи сравнили масштабы нефтеразливов в Туапсе и Анапе

Масштабы загрязнения нефтепродуктами Черного моря в районе Туапсе после атак на местный НПЗ могут быть более значительными, чем последствия крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе для Анапы, считают экологи. Евгений Витишко считает необходимым ввести в Туапсе федеральный режим ЧС.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе жильцов ближайших домов эвакуировали в пункт временного размещения. Во время пожара произошли вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара на дорогу, там повреждено несколько автомобилей. Это уже третья атака на НПЗ в Туапсе за последние две недели, предыдущие произошли 16 и 20 апреля. С 28 апреля на территории всего Туапсинского муниципального округа введен режим ЧС регионального характера.

24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти объявили выбросы "локальными", однако нефтепродукты распространились на близлежащие поселки. Мазут растекся на значительной территории, а убирают его в основном добровольцы, рассказали 26 апреля "Кавказскому узлу" местные жители. Пятно нефтепродуктов, попавших в Черное море после атаки БПЛА в Туапсе, расширяется, и экологические перспективы для побережья не радужные, как и перспективы курортного сезона, указали ученые.

Глава МЧС России Александр Куренков, прибывший в Туапсе во второй половине дня 28 апреля, облетел на вертолете акваторию Черного моря и поручил увеличить группировку водолазов в районе разлива нефтепродуктов. Он также пообещал, что ночью 29 апреля начнется наращивание высоты брустверов для защиты от дальнейшего распространения загрязнения.

Куренков также заявил, что меры, принятых для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе, были недостаточными. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в свою очередь, сказал, что группировка ликвидаторов разлива с 29 апреля увеличится на 300 человек, передае "Интерфакс-Юг".

Вместе с тем Александр Куренков утверждает, что утечка нефтепродуктов из поврежденных резервуаров прекращена. "Сейчас излияния (нефтепродуктов) не происходит, все остановлено. Все это потушено и отрезано", - приводит его слова агентство.

Как в Анапе или еще хуже

Экологи, оценивая ситуацию с загрязнением побережья в Туапсе, заявили, что проблема не уступает по масштабам катастрофе в Анапе, где десятки километров побережья в декабре 2024 года оказались загрязнены мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе.

Детали этой экологической катастрофы собраны “Кавказским узлом” в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе". Там же приведена информация о недавних разливах нефти в Туапсе, произошедших в результате атак БПЛА на местный нефтяной терминал.

Ареал загрязнения не ограничится Туапсе, нефтепродукты будут разноситься течением к другим курортным зонам на десятки километров вдоль берега, полагает член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

"Это примерно так же, как и в Анапе. То есть проблема не на один год даже и уж тем более не на месяц. Кроме того, с песка несколько легче собирать, и нефтепродукты меньше проникают в глубину, в песок, если он не перемывается, если не штормовая погода, а в гальку, в крупные камни все эти нефтепродукты проникают гораздо глубже, и убирать их гораздо сложнее. Поэтому в данном случае, я думаю, что все будет намного дольше, чем даже в Анапе может быть (...) Не один сезон, много лет, как минимум семь-десять, я думаю, точно. Потому что оседает частично же - где-то и на дне, и где-то в наносах береговых", - приводит комментарий Голубитченко 28 апреля "Бизнес ФМ-Кубань".

Участница сообщества "Мой Туапсе" во "ВКонтакте” Yulia Nesterova днем 28 апреля сообщила, что “мазут уже плавает в море в Шепси”, опубликовав фотографии. На снимках видно загрязненную нефтепродуктами воду, берег и пятна мазута на гальке. “Утром был запах бензина, сейчас в селе ничем не пахнет. А вот на пляже запах ужасный стоит, весь воздух пропах мазутом, невозможно там находиться", - написала пользовательница соцсети. Расстояние между Шепси и Туапсе по трассе составляет 20 км, а по прямой - 9 км, указывает сайт “Автодиспетчер”. (Дополнение "Кавказского узла" от 11.20 мск 29.04.2026: "Кавказский узел" проверил эту информацию с помощью сервиса "Яндекс Карты", который показал такие же данные.)

Эколог, член Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко также считает, что последствия нефтяного загрязнения в Туапсе будут значительнее, чем ущерб от разлива мазута в Анапе. Он предположил, что уже в ближайшее время часть нефтепродуктов "попадет в Сочи и на территорию Геленджика".

"Тонна нефти растекается на площадь до 12 квадратных километров, поэтому акватория Черного моря будет очень загрязнена. Будет загрязнена почва, мы уже это видим, лес, водные объекты, включая реки. Последствия будут гораздо больше, чем от разлива мазута в декабре 2024 года в Анапе", - цитировала его слова 28 апреля "Национальная служба новостей".

Разрушены объекты Туапсегоргаза

Евгений Витишко считает, что в Туапсе следует ввести режим ЧС федерального уровня, так как у края не хватает ресурсов на ликвидацию последствий. "Этот смог висит уже от Главного Кавказского хребта. В горле першит, дышать некомфортно. В самом Туапсе люди мучаются. Часть города сейчас вообще без воды - моей семье, например, приходится таскать воду в свой район", - цитирует эколога 28 апреля издание "Ясно".

На ряде улиц Туапсе и в Шепсинском сельском округе было отключено водоснабжение, так как системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории горящего нефтеперерабатывающего завода вышли из строя, сообщил глава города Сергей Бойко. Вечером 28 апреля подачу воды возобновили на один час, чтобы жители смогли сделать запасы для бытовых нужд. В микрорайонах улицы Звездной, Грознефть и в селе Кроянском были установлены резервуары с водой, сообщается в официальном Telegram-канале чиновника.

Главный редактор сетевого издания "Туапсе Инфо" Валерий Хот сообщил, что после выброса нефти с горящего НПЗ на одной из близлежащих улиц взорвались резервуары "Туапсегоргаза".

“Это очень опасно, потому что они стоят в непосредственной близости к жилой инфраструктуре - гаражам, частным домам. Пламя поднималось выше ста метров. Я стоял метрах в двухстах, а жар такой, будто ты прямо у мангала шашлыки жаришь. Машины сгорели у знакомых. У одного товарища автомобиль просто уничтожен. У меня самого там гараж поблизости - стены обгорели, но горения вроде нет. Пожарные расчеты там есть, но я так думаю, что они сейчас могут только охлаждать периметр, чтобы огонь не перекинулся на дома и гаражи” - приводит его слова "Ясно".

В Telegram-канале "Туапсе Инфо" опубликовано сообщение, что "газонаполнительной станции ОАО "Туапсегоргаз" больше не существует".

"Теперь жители, у которые дома подключены к газгольдерам сжиженного газа данную услугу больше не получат. В результате пожара на НПЗ огонь перекинулся на объекты Горгаза, в результате резервуарный парк СУГ был уничтожен", - говорится в публикации.

"Кажется, у всех будут проблемы с газгольдерами и газом. Надеюсь администрация придумает, как быстро решить эту проблему, а то придется снова готовить на огне возле домов на мангалах", - написал в комментариях к посту пользователь мессенджера Александр Титов.

"Как жить практически всему городу и району без газа? Не представляю вообще!" - возмутилась там же Яна.