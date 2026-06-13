Суд признал незаконной застройку пляжа в заповеднике "Большой Утриш"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Частная компания возвела капитальные объекты на пляже "Большой Утриш" в Анапе, после чего местные жители обратились с жалобами к властям, и суд обязал компанию освободить территорию, находящуюся в заповедной зоне.

Как информировал "Кавказский узел", ранее экологи и активисты заявили об уничтожении естественного ландшафта анапских пляжей, по их словам, отсыпка пляжей нанесла ущерб уникальной экосистеме. Купальный сезон в Анапе официально стартовал на фоне шторма, который превратил завезенный на пляжи песок в вязкую грязь, из-за чего прибрежные воды окрасились в коричневый цвет.

Галечный пляж "Большой Утриш" находится в заповедной зоне. Ранее местные жители неоднократно жаловались на его застройку. Еще в апреле 2014 года более 100 человек провели пикет против незаконного строительства в заповедной зоне. Акции в защиту Утриша проходили и ранее в Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

15-й Арбитражный апелляционный суд предписал ООО "Ля Мари" освободить пляж в селе Большой Утриш. Ранее с таким требованием в суд обратилась администрация Анапы. Компания пыталась оспорить отказ администрации от договора на размещение нестационарных объектов для обслуживания зоны отдыха и требовала признать действия властей незаконными. Суд отметил, что отказ от договора уже привел к его расторжению, передал 12 июня "Блокнот Анапа".

Ранее на стройку на пляже Большого Утриша пожаловались местные жители, они направили обращения главе Анапы Светлане Масловой.

"Мы уже обратилась в суд с требованием привести пляж в первоначальное состояние <…>. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке было направлено еще в январе. Однако застройщик не только продолжил работы, но и инициировал судебное разбирательство", - привела слова Масловой на своем сайте газета "Анапское Черноморье".

Компания должна была провести благоустройство территории, но под видом развития территории началось возведение капитальных объектов. В итоге был уничтожен естественный природный рельеф, повреждены пешеходная зона и корневая система деревьев, отметило издание.

Напомним, 26 февраля 2026 стало известно, что арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС, сообщил оперативный штаб Кубани.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, отметили активисты.

Уничтожаются уникальные природные богатства. Тот песок, который завозят грейдерами, не имеет ничего общего с местным рассыпчатым ракушечным песком, подчеркнула активист из поселка Сукко Ольга Серебрякова. "Под видом благоустройства и ликвидации ЧС идет планомерное уничтожение естественного ландшафта ради освоения бюджетных средств", - сказала она ранее корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее власти сообщили о принятии решения исключить восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до "Высокого берега" из опасной зоны.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.