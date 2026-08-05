Чиновники проигнорировали решение суда о сроке отселения сочинца Биданова

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Александр Биданов обратился в мэрию Сочи с требованием назвать срок переселения из аварийного дома на улице Каштановой. Власти ранее предложили дождаться 2025 года, однако пенсионер вынужден оплачивать съемное жилье из своей пенсии.

Как информировал "Кавказский узел", в феврале 2019 года Александр Биданов предупредил мэра Сочи об угрозе обрушения дома 1917 года постройки на улице Каштановой. Суд в ноябре 2018 года обязал районную администрацию установить сроки отселения жильцов, однако чиновники сослались на то, что дом не включен в программу переселения.

5 августа Александр Биданов направил повторное обращение в департамент городского хозяйства администрации Сочи. Копию заявления он передал корреспонденту "Кавказского узла".

Обещанный властями срок прошел, однако переселение так и не началось, указал в обращении Биданов. "Дому 108 лет, как дальше-то жить? Сколько можно терпеть? Из-за проживания в таком доме начались болезни. Обещали ждать 2025 года, но проходит 2026 год, а воз и ныне там", – указал он в своем заявлении.

Биданов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что из-за опасности обрушения больше не живет в доме на Каштановой, вынужден снимать жилье и оплачивать аренду из пенсии.

"Все соседи уже давно разъехались, кто куда мог. Я сам вынужден скитаться по съемным углам и квартирам, отдавая за аренду последнюю пенсию. А наш дом превратился в настоящий дом-призрак. Он стоит на временных подпорках, внутри давно никто не живет, деревянные конструкции и перекрытия прогнили. Здание в любой момент может обрушиться. При этом власти даже не установили вокруг него никакой защитной ограды – туда спокойно могут зайти дети или прохожие", – сказал Биданов.

Обращение Биданова, поступившее через портал "Госуслуги", зарегистрировано в системе департамента городского хозяйства, где занимаются расселением жителей аварийных бараков, сообщил сотрудник приемной администрации Сочи. По его словам, ответ будет направлен в течение месяца.

"Сложившаяся на улице Каштановой ситуация не единственная. Тысячи жителей тоже ждут очереди на переселение, потому что в городе дефицит маневренного фонда и отсутствует финансирование этой программы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Департамент должен дать Биданову письменный ответ в течение 30 дней со дня регистрации заявления, пояснил юрист Роман Сивков. "Поскольку гражданин вынужден снимать жилье из-за неисполнения муниципалитетом судебного решения, он вправе обратиться в суд с иском о взыскании всех расходов на аренду", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Для подтверждения расходов, по словам Сивкова, потребуются договор аренды и банковские переводы или расписки о получении денег.

По закону власти обязаны организовать немедленное отселение из домов грозящих обвалами, согласно части 10 статьи 32 Жилищного кодекса РФ и правовым позициям Верховного Суда РФ, отметил юрист.

"Там четко сказано, что если дом признан аварийным и подлежащим сносу, а проживание в нем создает угрозу жизни и здоровью граждан, что в случае с гражданином Бидановым подтверждено судебными решениями 2018 года, то власти обязаны предоставить такому вынужденному переселенцу благоустроенное жилое помещение по договору социального найма или равнозначную компенсацию независимо от включения дома в ту или иную очередную программу", – пояснил Сивков.