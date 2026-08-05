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04:52, 5 августа 2026

Суд признал официантку вагона-ресторана виновной в отравлении ехавших в Туапсе детей

Поезд РЖД. Скриншот фото https://t.me/infoV102ru/47675.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд утвердил приговор официантке вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер, в котором в августе 2021 года произошло массовое отравление детей. Нижестоящий суд оштрафовал официантку, однако от его уплаты ее освободили в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Как писал "Кавказский узел", 10 августа 2021 года следователи сообщили, что в Ростовской области и Краснодарском крае задержаны директор, повар и официант вагона-ресторана поезда Мурманск – Адлер в связи с отравлением детей-пассажиров. По версии следствия, повар и официант знали о наличии у них норовирусной инфекции, но не сообщили об этом работодателю, "проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы", что привело к массовому заболеванию детей. Дело об отравлении было передано в суд в апреле 2023 года.

С 7 по 9 августа 2021 года был госпитализирован 91 ребенок из 245 детей, ехавших из Карелии и Мурманской области на отдых в Краснодарский край. Врачи диагностировали у них норовирус, который обычно попадает в организм человека через некачественную или плохо обработанную пищу и воду, а также через грязную посуду.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшей официантке вагона-ресторана поезда, в котором в 2021 году произошло массовое отравление детей-пассажиров, пишет 4 августа "Утренний Юг".

Туапсинский районный суд ранее установил, что официантка была носителем норовирусной инфекции. Имея явные симптомы болезни, она работала без средств индивидуальной защиты и общалась с коллегами. По ее словам, пошла она на это из-за того, чтобы избежать сбоев в работе ресторана и сохранить заработок.

В итоге инфекцией заразились 123 ребенка и восемь взрослых, всем потребовалась срочная госпитализация.

Суд в Туапсе признал официантку виновной по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание) и оштрафовал ее на 600 тысяч рублей. От уплаты штрафа ее при этом освободили в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. При этом судимость осталась в силе, ее оспорила сначала в апелляции, а затем и в кассации защиты. Краснодарский краевой суд, а затем и Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставили приговор в силе.

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Автор: "Кавказский узел"

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