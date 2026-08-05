Отказ суда признать незаконным закрытие дела о насилии в детском саду в Сочи отменен

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Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляционную жалобу сочинки Елены Баранецкой и отменил решение Адлерского районного суда Сочи, который отказался удовлетворить ее жалобу на отказ полиции возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с воспитанниками детского сада.

Как писал "Кавказский узел", конфликт родителей с администрацией детсада №121 в Сочи длится с весны 2025 года. Родители воспитанников неоднократно требовали возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми, но правоохранительные органы не нашли состава преступления в действиях воспитательницы, уволившейся по собственному желанию. В конце июля мама одного из воспитанников детсада Елена Баранецкая подала апелляционную жалобу на решение суда, который отказался признать незаконным постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела.

В марте 2025 года мама воспитанника одного из детских садов в Сочи случайно сняла видео, на котором видно, что воспитательница обращается с детьми в грубой форме. Она схватила одну из девочек и окунула лицом в тарелку, после чего передала еду другому ребенку. Видео сначала было выложено в родительский чат, затем его опубликовал ряд Telegram-каналов. Более 100 родителей направили коллективное заявление в прокуратуру, управление образования и администрацию президента РФ, требуя возбудить уголовное дело, провести служебное расследование и запретить воспитательнице работать с детьми. Прокуратура Кубани заявила, что виновные в некорректном обращении с детьми наказаны, а психологический климат в детсаде № 121 нормальный. Родители считают, что увольнения воспитательницы и дисциплинарного взыскания директору детсада недостаточно.

4 августа Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляционную жалобу Елены Баранецкой, отменив постановление Адлерского районного суда г. Сочи. Дело о проверке сообщений о непедагогических методах и применении насилия к воспитанникам детского сада № 121 направлено на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции. Отмену отказа поддержала краевая прокуратура.

«Жалоба подавалась на отказ сочинской полиции возбудить уголовное дело по факту возможного жестокого обращения с малолетними детьми со стороны воспитателя МДОБУ «Детский сад № 121» г. Сочи», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Баранецкая.

Краевой суд согласился с доводами прокурора и моими доводами, отменив ранее вынесенное судебное постановление Адлерского суда

На рассмотрении жалобы она присутствовала лично, по ее словам, представитель краевой прокуратуры поддержал ее позицию, указав, что проведенная отделом полиции процессуальная проверка является неполной, а постановление об отказе в возбуждении уголовного дела - преждевременным и незаконным. «Краевой суд согласился с доводами прокурора и моими доводами, отменив ранее вынесенное судебное постановление Адлерского суда», - сообщила сочинка.

«Процедура возврата материалов дела в суд первой инстанции с изготовлением мотивированного решения займет от двух недель до месяца. После поступления материалов Адлерский районный суд г. Сочи обязан возобновить производство и вызвать стороны для повторного рассмотрения жалобы», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель канцелярии по уголовным делам Краснодарского краевого суда.

В документах четко видны серьезные правовые и процессуальные изъяны в позиции органов дознания и районного суда

Независимый адвокат Сергей Ветров, ознакомившись с документами по делу, прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию «В документах четко видны серьезные правовые и процессуальные изъяны в позиции органов дознания и районного суда, которые формально и не в полной мере подошли к расследованию ситуации с которой к ним обратились за помощью и защитой родители детсадовцев», - отметил адвокат.

«Суд первой инстанции в постановлении от 28 апреля 2026 года ограничился констатацией факта отправки/выдачи Баранецкой Е.В. копии постановления об отказе от 18 февраля 2026 года. Судья фактически уклонился от проверки законности и обоснованности самого процессуального решения, хотя Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 прямо обязывает суды проверять, исследованы ли ключевые обстоятельства и не ограничены ли права участников процесса на доступ к правосудию», - также отметил Ветров.

Что касается проверки в полиции, то, по словам адвоката, «из материалов следует, что за год проверки органы дознания не провели независимую судебную психолого-педагогическую экспертизу имеющихся видеозаписей (на которых зафиксированы эпизоды взаимодействия воспитателя с детьми), решение об отказе выносилось преимущественно на основании объяснений только самого воспитателя Калиниченко и руководства детского сада, то есть лиц, имеющих прямой конфликт интересов и естественно отрицающих свою вину».

Адвокат также обратил внимание на то, что в материалах дела зафиксировано, что полиция в течение длительного времени не исполняла поручения из Москвы по допросу законных представителей других пострадавших детей, в частности, по эпизоду получения травмы воспитанников этого же детсада. По его словам, «отказ в возбуждении уголовного дела при наличии невыполненных процессуальных поручений прямым образом нарушает требования статьи 144–145 УПК РФ».

Дознание опиралось на внутренние справки самих сотрудников учреждения и благополучии детей

Отметил адвокат и отсутствие специального обследования детей, которые необходимы в данной ситуации и возрасте. «Учитывая ясельный и ранний дошкольный возраст детей, многие из которых еще плохо разговаривают в силу возраста, следственные органы были обязаны привлечь независимых детских психологов для опроса малолетних и оценки их психологического состояния. Взамен дознание опиралось на внутренние справки самих сотрудников учреждения и благополучии детей», - отметил Ветров.

В январе администрация Сочи заявила родителям, что психологи не выявили "негативного эмоционально-психологического климата в группе", при этом запись эпизода жестокого обращения с ребенком чиновники проигнорировали. В апреле суд в Краснодаре признал незаконными действия чиновников Минобразования Кубани, которые игнорировали нарушение в детсаду №121 Сочи права родителей на свободу слова и мнений, и обязал краевых чиновников устранить нарушения, однако чиновники себя виноватыми не считают.

Адвокат счел неправомерным, что органы дознания в обоснование позиции вынесения отказа в возбуждении уголовного дела против воспитателя, указывали на отсутствие у детей видимых телесных повреждений на момент проведения проверок. Отрицание воспитателем умысла на причинение физической боли и объяснение действий «педагогической необходимостью» или «гиперактивностью воспитанников».

Адвокат уверяет, что с юридической стороны доводы следствия и суда, не выдерживают критики. «Составы преступлений, предусмотренные статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию, соединенное с жестоким обращением) и статьей 117 УК РФ (истязание) не требуют обязательного наличия тяжких телесных повреждений. Жестокое обращение может выражаться в психическом насилии, недопустимых мерах физического воздействия, унижении человеческого достоинства малолетнего. Формальная отписка полиции без проведения экспертиз видеозаписей и привлечения независимых экспертов обоснованно признана прокуратурой и краевым судом неполной и незаконной», - отметил Ветров.

Он также пояснил юридические последствия отмены решения в крае для Адлерского районного суда. «Суд первой инстанции при новом рассмотрении жалобы Баранецкой Е.В. в порядке статьи 125 УПК РФ будет обязан дать оценку не только срокам вручения документов, но и полноте проведенной проверки и вникнуть в саму суть конфликта», - рассказал адвокат.

«В случае удовлетворения жалобы судом первой инстанции постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 18 февраля 2026 года будет окончательно отменено, а материал возвращен начальнику органа дознания для устранения допущенных нарушений (назначения независимых экспертиз, проведения опросов ключевых свидетелей и экспертов-психологов)", - также отметил он. Адвокат не сомневается, что виновных в таком отношении к малолетним детям ждет уголовное преследование и лишение свободы.

Сама Баранецкая, как и родители других воспитанников детсада, которые поддерживают ее, считают необходимым довести это дело до конца. «Безнаказанность может принести новые проблемы и преступления в отношении детей, а то что произошло, не должно стать нормой», -считает мама другого воспитанника детсада Ирина Яцко.

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