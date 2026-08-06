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03:42, 6 августа 2026

Глава Геленджика назвал суммы выплат жертвам атаки дрона в Архипо-Осиповке

Пациентка реанимации. Фото: pixabay.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первые выплаты направлены на счета пострадавших в результате падения беспилотника на пляже в Архипо-Осиповке, отчитался глава Геленджика Алексей Богодистов. 

Как информировал "Кавказский узел", 3 августа власти Краснодарского края сообщили о семи погибших и 40 раненных в результате атаки дрона в селе Архипо-Осиповка близ Геленджика. 4 августа оперштаб Кубани объявил, что количество пострадавших при атаке дрона в Архипо-Осиповке увеличилось до 58 человек. 

Власти Геленджика начали перечислять выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате падения обломков беспилотника в курортном селе Архипо-Осиповка. Готовить документы для получения помощи людям помогают сотрудники управления социальной защиты, сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Родственники пострадавших получат по 1 млн 567 тысяч рублей. Для пострадавших предусмотрены выплаты в 627 тысяч рублей и 313,5 тысяч рублей - первая сумма начисляется в случае тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, вторая - в случае легкого вреда, написал чиновник в своем Telegram-канале. 

Что известно о состоянии пострадавших

По состоянию на 5 августа в краевой клинической больнице Краснодара оставались 14 пострадавших: четыре человека в тяжелом состоянии и десять в состоянии средней тяжести. Возраст пациентов - от 19 до 63 лет. 

“У людей диагностированы минно-взрывные и осколочные ранения, комбинированные травмы и ожоги. Трое пациентов уже перенесли повторные операции”, - информировало издание Krasnodar Media.

11-летнюю девочку из Армавира, пострадавшую в Архипо-Осиповке, врачи ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее она перенесла операцию и переливание крови, из грудной клетки извлекли осколки. Пока ребенок находится в больнице Краснодара, но ее готовят к транспортировке в Москву, сообщил проект “Осторожно, новости”. 

“Как только ее состояние стабилизируется, это может быть завтра, а может через неделю, ее будут переводить. Но также могут пойти осложнения, так как были осколочные ранения и может начаться заражение”, - цитирует канал слова матери пострадавшей. 

Главный врач детской краевой клинической больницы Елена Клещенко сообщила, что в реанимации находятся двое из пострадавших детей. Тяжелые травмы получила также 17-летняя девушка из Тулы, ее также готовят к переводу в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, пишет “Блокнот Новороссийск”.

Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, в ночь на 22 июля в Армавире при падении обломков дрона погиб сотрудник предприятия, а во время пожара в складском комплексе в Краснодаре пострадали десять человек. Позднее в больнице умерла девушка, пострадавшая при атаке на склад Wildberries. 30 июля еще шесть человек пострадали при падении обломков БПЛА на территорию предприятия в поселке Волна Темрюкского района.

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Автор: "Кавказский узел"

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