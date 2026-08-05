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23:47, 5 августа 2026

Кандидат от "Яблока" рассказал о невозможности встретиться с избирателями в Сочи

Владимир Атаманчук. Фото корреспондента "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Атаманчук зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы, но не может добиться встреч с избирателями. Руководители сочинских учреждений отказывают в их проведении, хотя его соперник, действующий депутат Госдумы, представитель "Единой России" Константин Затулин, не имеет таких ограничений. Атаманчук пояснил, что пошел в этом году на выборы от партии "Яблоко", так как она настаивает на мире и прекращении репрессий.

Как писал "Кавказский узел", преследование Атаманчука силовиками и властями длится не первый год:  от административных арестов и штрафов за пацифистские высказывания до уголовных дел о «дискредитации» армии, «клевете» и «неуважении к суду», в рамках которых пенсионеру приписывали расклейку листовок и отправляли отрабатывать наказание дворником в больницу, где он проработал врачом всю жизнь. Последний приговор в отношении сочинца был оставлен в силе судом апелляционной инстанции 24 февраля 2025 года.

Сочинский активист столкнулся с препятствиями в предвыборной кампании

75-летний врач-педиатр на пенсии Владимир Атаманчук, рассказал, что несмотря на то, что он официально зарегистрирован кандидатом в депутаты по одномандатному Сочинскому округу № 54, а также входит под первым номером в региональную группу № 62 федерального списка партии «Яблоко» по Краснодарскому краю, ему заблокированы все намеченные встречи с избирателями.

"Меня зарегистрировали кандидатом в Госдуму по 54-му округу от партии "Яблоко". Побороться придётся с действующим депутатом Госдумы Константином Затулиным", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Это то, что называется административный ресурс

"В Лазаревской районной больнице мне официально сообщили, что встреча с коллективом возможна лишь с разрешения Минздрава РФ. В пансионате "Бирюза" руководство сбежало, едва я подошёл к воротам пансионата. В санатории "Тихий Дон" — та же история. И это повторяется неоднократно. Куда бы я не пошел со своей предвыборной пацифистской программой «Яблока», всюду блокировки даже без объяснения причин. Нет и все! Как только я говорю что я кандидат от партии «Яблоко», мне сразу же говорят: «Нет!». Хотя закон обязывает руководство содействовать таким встречам. Это то, что называется административный ресурс", - подчеркнул он.

Моя кампания, можно сказать, проходит в подполье

С Константином Затулиным по плану должны состояться публичные дебаты в конце августа. "Его кампанию не сравнить с моей. Как мне сообщали избиратели, его агитационные листовки попадали в их почтовые ящики еще до начала кампании, на встречи просто сгоняют по команде руководства. Моя кампания, можно сказать, проходит в подполье. Мои сторонники сообщают мне обо всех нарушениях кандидатов от власти, которые я намерен озвучить на дебатах с Затулиным, если конечно меня до этого времени не снимут с выборной гонки», - говорит Атаманчук. 

По его словам, неизвестные лица пытались подбросить ему 170 тысяч рублей, снимая это "из кустов". «Но они прокололись: деньги я отнёс в полицию. Там были очень удивлены», - рассказал Атаманчук.

Он так же отметил, что в избирательной комиссии велась фотосъемка официальными лицами во время подачи документов и регистрации, но в получении этих фото руководство избиркома ему отказало.

Атаманчук пояснил, почему после долгих лет борьбы с системой в одиночку и самовыдвижения решил пойти от партии «Яблоко». «Здесь люди говорят то, о чем другие молчат или боятся говорить. Как врач, я считаю, что это совершенно нездоровая обстановка в обществе», — сказал он, подчеркнув, что в своей предвыборной программе партия озвучила пацифистские лозунги, которые совпали с его позицией: «За мир и свободу! За жизнь без страха!».

По его словам, несмотря на информационную блокаду, сарафанное радио должно работать и помочь нам объединиться людям, которые придерживаются такой же позиции. «А если они ещё и примкнут к моей избирательной кампании, это будет огромной помощью», — рассказал Атаманчук.

Согласно официальной информации с сайта партии «Яблоко» на выборах в Государственную думу IX созыва партия выдвинула по федеральному списку: 269 кандидатов (7 человек в общефедеральной части и 262 кандидата в составе 70 региональных групп), по одномандатным округам 135 кандидатов. В Региональной группе № 62 (Краснодарский край) от «Яблока» выдвинуты всего трое кандидатов: Атаманчук Владимир Леонидович, 75 лет, врач-педиатр. Перевальский Дмитрий Александрович, 53 года, самозанятый. Лаврентьев Роман Игоревич, 44 года, индивидуальный предприниматель.

Сочинцы поспорили о необходимости идти на выборы

По словам 35-летней сочинки Ирины, работающей в сфере частного предпринимательства, она и ее знакомые устали от необходимости постоянно скрывать свои взгляды. "На выборы пойду и буду голосовать только за Яблоко. Все голоса фальсификаторы не подделают", - уверена она.

С ней согласен и Алексей. "В пацифистской платформе «Яблока» лично я вижу единственную силу, способную переломить происходящее в стране. Полагаю, что это понимают все думающие люди", - отметил 43-летний таксист Алексей. По его мнению, многие не согласны с действиями власти, но боятся говорить об этом вслух потому что знают, что могут лишиться не только работы, но и свободы, здоровья, имущества.

На улицах Сочи видны лишь баннеры кандидатов от «Единой России» Константина Затулина и выдвиженца от КПРФ Владислава Жиронкина.

67-летний пенсионер Сергей считает, что «среди избирателей немало скептиков» и он сам себя относит к таким. Он отмечает, что многие сочинцы с кем он говорил, выражают сомнение в том, что кандидатам от альтернативных сил дадут дойти до голосования. «Люди опасаются, что «Яблоко» снимают и будут снимать с выборов по надуманным предлогам, а сам подсчет голосов окажется неполноценным и фальсификации будут править выборным балом», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он привел в пример политика Бориса Надеждина* с его пацифистской повесткой. "И я ставил свою подпись. А что получилось. Видел его видеообращение из Парижа и пояснения, что ему пришлось покинуть страну. Какие тут могут быть честные выборы, когда всех политических оппонентов выжимают из страны, сажают в тюрьмы, убивают, преследуют…Я уже ни во что не верю", - говорит Сергей. Он подчеркнул, что не пойдет голосовать, так как не видит в этом смысла.

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата в президенты России Бориса Надеждина* в январе 2024 года проходил в Сочи в течение двух дней. Волонтеры работали оба дня в течение двух часов, и на месте сбора подписей собирались очереди из жителей города, которые хотели поддержать кандидата. 

Жители Сочи также обращают внимание на тотальное засилье наглядной агитации основных провластных игроков. "На улицах Сочи видны лишь баннеры кандидатов от «Единой России» Константина Затулина и выдвиженца от КПРФ Владислава Жиронкина. Почтовые ящики моего МКД просто забиты макулатурой Затулина и Жиронкина. Жильцы вытаскивают их и кидают в мусорные баки. Так же и я поступила», - отметила 52-летняя юрист Елена

 

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Раскол в сочинском отделении КПРФ обернулся травмами и заявлением в полицию
Бывшему члену КПРФ Виктору Смирнову силой не позволили пройти в сочинское отделение партии - внутрипартийный конфликт перерос в физическое противостояние. Он получил травмы и обратился с заявлением в полицию.

Бывший член КПРФ, которого исключили из партии, Дмитрий, рассказал, что на фоне выборной компании в Сочи «продолжается раскол среди самих коммунистов. "Кандидат от КПРФ Жиронкин фактически создал дубликат "Единой России", внутри самой партии КПРФ и развалил КПРФ изнутри. «Он и его приспешники выгнали всех коммунистов с пацифистскими убеждениями. Только сейчас многим из нас стало понятно, чего добивалась партия власти и ее ставленники», - говорит Дмитрий.

Кампания в Сочи практически не отличается от прошлых избирательных циклов, а административный ресурс задействован на полную мощность уже на этапе выдвижения, указала политолог Валентина Коваленко.

По оценке политолога, все преференции — доступ к административным залам, коллективам и медиа — по-прежнему отдаются кандидатам от «Единой России» Затулину и КПРФ Жиронкину. Кандидат от «Яблока», напротив, неизбежно столкнется с полной блокировкой любых встреч с избирателями, а на любом этапе кампании его могут снять с дистанции по формальным основаниям.

Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения его участников.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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