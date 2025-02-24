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01:29, 24 февраля 2025

Приговор Атаманчуку оставлен в силе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд кассационной инстанции отказался удовлетворить жалобу сочинского активиста Владимира Атаманчука на приговор по делу о клевете, он намерен обращаться в Верховный суд России.

Как сообщал "Кавказский узел", на первом заседании по делу о клевете против Владимира Атаманчука судья за 15 минут отклонила все ходатайства защиты, активист назвал дело политически мотивированной фальсификацией. Один из потерпевших по делу, Валерий Баев, сообщил, что не имеет претензий к Атаманчуку и заявление на него не писал. 24 января гособвинитель подала возражения на кассационную жалобу Атаманчука.

Владимир Атаманчук 24 октября рассказал, что силовики пообещали возбудить в отношении него уголовное дело о клевете по жалобе двух жителей, с которыми Атаманчук участвовал в выборах в ЗСК Краснодарского края год назад. Активист отметил, что силовики ему предлагали признать вину в клевете в обмен на прекращение дела о дискредитации армии. Адвокат Роман Клыков подчеркнул, что оказывать давление на обвиняемого, чтобы он оговорил себя, недопустимо.

23 февраля Владимир Атаманчук, осужденный по делу о клевете, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что намерен дойти до Верховного суда, отстаивая свою невиновность. «Готовлю жалобу в Верховный суд. Все три инстанции: первая, апелляционная и кассационная сочли без всяких доказательств меня виновным», - сказал он.

По словам Атаманчука, 21 февраля в Краснодарский краевой суд рассмотрел его кассационную жалобу и признал его виновным. «Следователь выделил материалы дела о клевете из материалов дела о дискредитации армии. Они меня просто затаскали по судам именно из-за моей пацифистской позиции. Сами притащили в дело «потерпевших» - кандидатов в депутаты. И вдруг в деле появились их заявления, обвиняющие меня в клевете, которых ранее не было. Затем состоялось решение суда, что я клеветник. Потом на фоне этого решения возникло другое - о неуважении к суду, которое также рьяно поддерживают прокуроры», - напомнил Атаманчук подоплеку ситуации.

Он также рассказал, что ему угрожали. "В Крайсуде «доброжелатель» подошел и предупредил меня, чтобы я опасался «дела о наркотиках». Это предупреждение незнакомца я воспринял как реальность. Мной было пережито много беспредела, почему я не могу поверить в то, что и такое дело могут состряпать?» -задается вопросами Атаманчук.

Он отмечает что лишний раз боится выходить из дома подышать воздухом, чтобы его опять не скрутили и не устроили обыск с подбросом наркотиков.

«Несмотря на скудную пенсию и штрафы, я купил билет и приехал в Краснодар за неделю до суда, чтобы встретиться с адвокатом по назначению с целью обсудить с ним тактику в суде. Но найти его не смог. Помощник судьи кассационного суда сказала, что адвокат придёт за час до заседания суда и всё со мной обсудит. Но адвокат пришёл за 30 минут до заседания суда. Как выяснилось, с материалами дела он не знакомился, в чем мне честно признался. Я дал отвод прокурору <...> Суд в отводе отказал. Я сказал о политической мотивированности моего проследования, потому что я пацифист. Я заявил о ложности показаний свидетелей, которые доказываются материалами дела. Я пояснял, что в день приписываемых мне преступных действий меня в Дагомысе не было, что подтверждается материалами дела. После моей пламенной речи адвокат встал и сказал без лишних слов: «Я во всём поддерживаю Атаманчука. А дальше добавил: "Прошу заплатить мне 4900 рублей за участие в процессе". Больше он не проронил ни слова… Прокурор сказала, передаю дословно: «Решения предыдущих судов правильные и законные. Оснований для отмены приговора и апелляционного определения нет.  На этом суд завершился. После этого, как я сказал, в суде ко мне подошел незнакомец и вежливо предупредил: "Будь осторожен. Тебе могут подбросить наркотики». Говорю вам это для того, чтобы вы не удивлялись, если вдруг это случится и меня задержат", - рассказал активист.

Решение суда ему на руки не дали. "Сказали, что через две недели отправят в Лазаревский суд, который кстати, сгорел, где его я и получу <...> Как только кассационное определение будет мне выдано, что я отправлю жалобу в Верховный суд», - добавил Атаманчук.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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