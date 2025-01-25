Прокурор подала возражения на кассационную жалобу Атаманчука

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Гособвинитель по делу сочинского активиста Владимира Атаманчука, признанного виновным в клевете, подала возражения на его кассационную жалобу.

Как сообщал "Кавказский узел", на первом заседании по делу о клевете против Владимира Атаманчука судья за 15 минут отклонила все ходатайства защиты, активист назвал дело политически мотивированной фальсификацией. Один из потерпевших по делу, Валерий Баев, сообщил, что не имеет претензий к Атаманчуку и заявление на него не писал.

Владимир Атаманчук 24 октября рассказал, что силовики пообещали возбудить в отношении него уголовное дело о клевете по жалобе двух жителей, с которыми Атаманчук участвовал в выборах в ЗСК Краснодарского края год назад. Активист отметил, что силовики ему предлагали признать вину в клевете в обмен на прекращение дела о дискредитации армии. Адвокат Роман Клыков подчеркнул, что оказывать давление на обвиняемого, чтобы он оговорил себя, недопустимо.

24 января гособвинитель по делу Владимира Атаманчука Мария Чехунова направила возражения на кассационную жалобу по делу сочинского активиста о клевете. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сам Владимир Атаманчук, ссылаясь на своего адвоката.

Атаманчук продолжает считать дело сфабрикованным, а приговор незаконным. Несмотря на то, что он уже исполнил наказание, отработал вмененные часы и расплатился с Баевым, он продолжил оспаривать свою правоту и подал кассационную жалобу. "Не думаю, что, так сказать, "потерпевшие", за которых заступается гособвинитель, тратя свое рабочее время, в этом нуждаются, так как сами и не подумали подавать возражения, зная, что за них это выполнит госорган в лице прокурора", - заявил активист.

В возражении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", прокурор утверждает, что "кассационная жалоба не подлежит удовлетворению". "Приговором суда установлено, что Атаманчук В.Л. совершил клевету", - утверждает прокурор.

Свои возражения она обосновывает, ссылаясь на пояснения следователя по особо важным делам сочинского УВД, допрошенного в ходе судебного заседания. Он указал, что "потерпевший не обращался с заявлением о привлечении к уголовной ответственности, так как часть 2 статьи 128.1 УК РФ не предусматривает обязательного порядка возбуждения уголовного дела по заявлению потерпевшего". "В ходе расследования по факту распространения листовок были вызваны свидетели, которые при просмотре листовки пояснили, что в ней содержатся недостоверные сведения, порочащие их честь и достоинство", - говорится в возражении.

"Красной линией в возражениях Чехуновой на кассационную жалобу проходит защита государством в ее лице интересов трех вышеназванных потерпевших, которые сами к этому делу не проявили никакого интереса и стали потерпевшими только после того, как следователь не нашел доказательств привлечь меня по статье за дискриминацию армии РФ. Если не так, так хоть за что-то привлечь, лишь бы не отвечать за заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного", - подытожил Атаманчук.

Адвокат Атаманчука Ирина Желтухина сказала корреспонденту "Кавказского узла", что не видит доказательств вины своего подзащитного и считает, что кассационная инстанция должна вынести ему оправдательный приговор.

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