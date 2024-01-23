Атаманчук назвал сфабрикованным дело о клевете

23 января 2024, 03:44

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На первом заседании по делу о клевете против Владимира Атаманчука судья за 15 минут отклонила все ходатайства защиты, активист назвал дело политически мотивированной фальсификацией. Один из потерпевших по делу Валерий Баев сообщил, что не имеет претензий к Атаманчуку и заявление на него не писал.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 ноября 2023 года следствие закрыло дело о дискредитации российских вооруженных сил в отношении сочинского активиста Владимира Атаманчука, но возбудило против него уголовное дело о клевете. Активист вину не признал. 21 января стало известно, что дело Атаманчука передано в суд.

Владимир Атаманчук 24 октября рассказал, что силовики пообещали возбудить в отношении него уголовное дело о клевете по жалобе двух жителей, с которыми Атаманчук участвовал в выборах в ЗСК Краснодарского края год назад. Активист отметил, что силовики ему предлагали признать вину в клевете в обмен на прекращение дела о дискредитации армии. Адвокат Роман Клыков подчеркнул, что оказывать давление на обвиняемого, чтобы он оговорил себя, недопустимо.

22 января состоялось первое судебное заседание в мировом участке № 94 в Лазаревском районе Сочи по делу 72-летнего врача на пенсии, кандидата в депутаты Городского собрания Сочи Владимира Атаманчука. Пенсионера обвиняют в клевете по части 2 статьи 128.1 УК РФ на своих соперников по выборам Валерия Баева от партии КПРФ, Киру Скрипаль от партии «Новые люди» и Веронику Иванчикову от партии ЛДПР.

Отметим, что на выборах победу одержала Иванчикова, а Скрипаль и Баев в ГСС не прошли.

Все трое дали показания полиции и опознали Атаманчука на видео, на котором неизвестный мужчина, похожий на обвиняемого, раскладывает листовки в почтовые ящики одного из домов в Лазаревском районе, где указаны сведения о кандидатах, названные клеветническими.

Владимир Атаманчук заявил, что дело против него сфабриковано. Он отрицает, что писал, печатал и распространял эти листовки и отрицает, что на упомянутом видео он. Атаманчук еще на стадии следствия заявлял о том, что дело против него сфабриковано, настаивал на этом и в суде, но судья, по его словам, оставила его заявление без внимания.

"Судебное заседание длилось не более 15 минут. Судья отклонила все мои ходатайства и ходатайства адвоката. Я просил исключить как ненадлежащие доказательства пять томов уголовного дела в рамках статьи 280.3 часть 1 о дискриминации армии, которое было прекращено, поскольку они не имеют никакого отношения к обвинению в клевете (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Я также просил прекратить производство по этому уголовному делу за отсутствием события и состава преступления, так как дело было сфабриковано. Я никогда не писал и не распространял листовки <...> Однако все они дали показания против меня, якобы опознав меня по видео, которое им показали. Кто изготовил это видео, кто на видео, какой смысл мне был распространять листовки против этих троих - следствие и обвинение ответа не дают. Мне известно, что полиция признала потерпевшими Баева, Скрипаль и Иванчикову, но в суд они не являются", - рассказал Атаманчук.

Один из потерпевших по делу, адвокат Валерий Баев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что заявление на Атаманчука не писал. По его словам, в полицию его вызывали в качестве свидетеля. Там ему показали видео, на котором мужчина, похожий на Атаманчука, раскладывает листовки. Как ему стало позже известно, текст листовок был клеветнический по содержанию, и полиция признала его и еще двоих кандидатов потерпевшими. Валерий Баев рассказал, что с Владимиром Атаманчуком знаком лично, но никаких претензий к нему не имеет, всем делом занималась полиция, а он лишь ответил на их вопросы.

Что касается неявки в суд, то, по словам Баева, он, как и две другие потерпевшие, попросили рассмотреть дело без их присутствия.

Адвокат Владимира Атаманчука Ирина Желтухина, сотрудничающая с "Кавказским узлом", считает, что "вина Атаманчука ничем не доказана", но судья пожелала рассматривать такое дело.

Секретарь суда сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что "заседание по делу Атаманчука перенесено на 6 февраля".

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