Дошло до суда дело Владимира Атаманчука

22 января 2024, 03:51

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На рассмотрение суда поступило уголовное дело против сочинского активиста Владимира Атаманчука, обвиняемого в клевете. Адвокат Ирина Желтухина надеется, что суд учтет возраст и состояние здоровья ее подзащитного и не лишит его свободы.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 ноября 2023 года следствие закрыло дело о дискредитации российских вооруженных сил в отношении сочинского активиста Владимира Атаманчука, но возбудило против него уголовное дело о клевете. Активист вину не признал.

Владимир Атаманчук 24 октября рассказал, что силовики пообещали возбудить в отношении него уголовное дело о клевете по жалобе двух жителей, с которыми Атаманчук участвовал в выборах в ЗСК Краснодарского края год назад. Активист отметил, что силовики ему предлагали признать вину в клевете в обмен на прекращение дела о дискредитации армии. Адвокат Роман Клыков подчеркнул, что оказывать давление на обвиняемого, чтобы он признал то, чего не совершал, недопустимо.

Дело Владимира Атаманчука, обвиняемого в клевете, передано в суд, 22 января в судебном участке №94 Лазаревского района Сочи начнется его слушание.

«Прокурор района подписал обвинительное заключение в отношении Атаманчука и дело передано в мировой участок № 94», - рассказала 21 января корреспонденту "Кавказского узла" представитель прокуратуры Лазаревского района.

На сайте суда указано, что 29 декабря было принято постановление о назначении предварительного слушания, в тот же день оно было перенесено из-за неявки "других участников процесса".

Владимир Атаманчук рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он обращался с заявлением о снятии с него меры пресечения ввиду изменения статьи на менее тяжкую, но получил отказ.

«Я не угоден тем, что имею противоположную власти точку зрения. Чтобы изменить что-то в системе, я шел во власть, но меня туда не пускали и разными способами пытались сбить мою политическую активность. Я прошел через массу административных судов, а так же уголовных. Меня штрафовали, сажали в тюрьму, заставляли бесплатно работать на государство. Что они выдумают на этот раз - я не знаю. Хочется верить, что это не будет тюрьма, потому что в моем возрасте и с моим здоровьем вынести заключение не просто», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Атаманчука Ирина Желтухина надеется, что суд учтет возраст и состояние здоровья ее подзащитного и не приговорит его к лишению свободы. При этом она призналась корреспонденту "Кавказского узла", что надежды на оправдательный приговор нет, хотя вина ее подзащитного следствием не доказана. Также адвокат напомнила, что по статьей, вменяемой Атаманчуку (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) максимальное наказание - лишение свободы на срок до двух лет.

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