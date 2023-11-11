Владимир Атаманчук. Фото: "Кавказский узел".

11 ноября 2023, 12:04

Владимир Атаманчук обвинен в клевете

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Следствие закрыло дело о дискредитации вооруженных сил в отношении сочинского активиста Владимира Атаманчука, но возбудило против него уголовное дело о клевете. Активист отказался признать вину.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 июня прокуратура отказалась прекратить дело о дискредитации российской армии, возбужденное ранее в отношении сочинского пенсионера Владимира Атаманчука. О том, что это дело возбуждено, стало известно в октябре 2022 года.

Владимир Атаманчук 24 октября рассказал, что силовики пообещали возбудить в отношении него уголовное дело о клевете по жалобе двоих жителей, с которыми Атаманчук участвовал в выборах в ЗСК Краснодарского края год назад. Активист отметил, что силовики ему предлагали признать вину в клевете в обмен на прекращение дела о дискредитации армии. Адвокат Роман Клыков подчеркнул, что оказывать давление на обвиняемого, чтобы он признал то, чего не совершал, недопустимо.

11 ноября следователь УВД Сочи пригласил к себе Атаманчука, где вручил ему под роспись в присутствии адвоката Ирины Желтухиной постановление о прекращении уголовного дела о дискредитации российских военных. В этом же постановлении  (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") сказано, что этим же следователем возбуждено в отношении пенсионера уголовное дело за клевету.

Владимир Атаманчук рассказал, что отказался признавать вину по делу о клевете. Он подчеркнул, что намерен обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела. Атаманчук обратил внимание, что до вручения ему постановления о прекращении первого дела, его вызывал на переговоры следователь, где в форме торга предлагал ему закрыть дело о дискредитации армии в обмен на признание вины по делу о клевете.

"Он говорил мне, что по делу о дискредитации армии я получу большой срок, а по делу о клевете условно, но я отказался от его "предложения". Я ему пояснил, что никого не дискредитировал и не на кого не клеветал, а высказал свое мнение и это право дано мне Конституцией РФ", – пояснил Атаманчук корреспонденту "Кавказского узла".

Уголовное дело о клевете вызывает сомнение в законности и обоснованности, сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ирина Желтухина. Она отметила, что следователь ознакомил ее и Атаманчука с пятью томами дела, которые собрал за время ведения уголовного дела о дискредитации армии.

По версии следствия, 4 сентября 2022 года Владимир Атаманчук распространил в подъезде дома №6 по переулку Мебельному Лазаревского района Сочи листовки, содержащие ложные сведения, порочащие честь и достоинство и подрывающие репутации нескольких людей, а именно – В.В. Иванниковой, В.В. Баевой и К.А. Скрипаля. Следствие также считает, что 4 сентября 2022 года Атаманчук распространил листовки с клеветой в адрес тех же людей в подъезде жилого дома № 41 по улице Батумское шоссе в Сочи.

Лингвистическая судебная экспертиза пришла к выводу, что в содержании листовок отсутствует дискредитация вооруженных сил России. По этой причине дело по этой статье в отношении Атаманчука прекращено, сказано в постановлении следователя.

В этом же постановлении сказано, что дело о клевете в отношении активиста должно быть продолжено.

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Примечание:

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Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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