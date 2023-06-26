Прокуратура отказалась прекратить дело против Атаманчука

26 июня 2023, 23:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сочинский пенсионер Владимир Атаманчук сообщил, что обратился к прокурору с требованием прекратить уголовное преследование по статье о дискредитации армии, однако получил отписку. Атаманчук отметил, что у него снимают половину пенсии, при этом официальных документов от судебных приставов он не получал.

Как писал "Кавказский узел", активист Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию вооруженных сил, 7 сентября 2022 года был задержан по обвинению в неподчинении силовикам. В октябре стало известно о том, что против Атаманчука возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Пенсионер пожаловался на давление силовиков, которые убеждали его отказаться от адвоката в пользу государственного защитника. В марте следователь отказался выдать Атаманчуку опись возвращаемых после обыска вещей, что сочинец расценил как попытку сфальсифицировать материалы уголовного дела, а затем угрозами вынудил забрать мобильный телефон, который не принадлежит пенсионеру.

Пенсионер Владимир Атаманчук обвиняемый в дискредитации армии, получил сегодня по почте ответ на свое требование закрыть против него уголовное дело возбужденное за дискредитацию вооруженной армии РФ. Копия ответа имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Ответ датирован 24 апреля. Атаманчук удивлен, что по Сочи это письмо шло почти два месяца. "Это не первый раз, когда письма доходят до адресата через два, а то и три месяца. Винить почту я не могу. Они мне пояснили, что доставка занимает не более трех суток по городу. Значит, прокуратура занимается отправкой писем задним числом, чтобы создать видимость ненарушения сроков. Заявление я подавал в начале апреля и ответ должен был получить в конце апреля. Когда я ничего не получил в срок, то я звонил в мае в прокуратуру. Мне говорили, что ответ отправлен почтой, ждите. Вот я прождал два месяца очередную отписку", - рассказал Владимир Атаманчук корреспонденту "Кавказского узла".

Владимир Атаманчук пояснил, что он писал в апреле жалобу, жалуясь на возбужденное незаконно, по его мнению, уголовное дело и обвинение в дискредитации армии РФ. "Что значит дискредитировать? Мое заявление не было адресным, чтобы кого-то дискредитировать. И я вообще ничего, нигде и никогда не говорил про армию. Я высказал свое личное мнение. И право на мнение закреплено в Конституции РФ. При чем тут армия? И с каких пор голубь мира стал криминальным явлением в России? Меня об этом никто не информировал", - сказал Атаманчук, который пожаловался прокурору на неправомерность возбуждения уголовного преследования и потребовал его прекратить в порядке статьи 124 УК РФ.

"В суд я обращаться не стал, потому что у меня нет сил ходить по судам. Сейчас я болею на нервной почве. В моем возрасте вредно нервничать. Вместо того, чтобы спокойно жить и заниматься здоровьем, я вынужден ежедневно звонить следователю и докладывать, где я нахожусь и что делаю, иначе он каждый раз угрожает мне закрытием в каком-то подвале", - отметил Атаманчук.

По его словам, ему заменили адвоката Сергея Костюка на Ирину Желтухину, с которой он встречался только пару раз в кабинете следователя. Звонить адвокату пенсионер не может, потому что у него нет такого договора с ней.

Сергей Костюк подтвердил это. "Меня отстранили от данного дела", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

"Меня вызывают только на следственные действия с Атаманчуком", - отметила адвокат Ирина Желтухина.

Владимир Атаманчук подчеркнул, что ему сложно самому защищать себя, потому что у него нет юридического образования. Он так же отметил, что у него нет денег на свою защиту. "Если я раньше получал 12 000 рублей пенсии, то сейчас всего 6 000 рублей. Когда я позвонил следователю сегодня и спросил: не знает ли он причин, почему у меня уменьшилась пенсия, он намекнул, что с меня приставы снимают штраф, который назначил мне суд". По его словам, он попросил следователя сделать копию решения суда, которое пропало у пенсионера во время обыска, но следователь отказал, отметив, что дело "запросил Краснодар". Атаманчук так же подчеркнул, что приставы не извещали о взыскании и не присылали никаких бумаг.

Пенсионер рассказал, что у него уже нет сил ходить по кабинетам силовиков. "Я понял, что все бесполезно: обращаться, жаловаться, просить, требовать. Это беспощадная, равнодушная машина. Те, кто снимает с моей мизерной пенсии половину, разве подумали, на что я должен питаться, покупать лекарства, платить за коммунальные услуги, за транспорт чтобы добраться до того же следователя или в суд? Я не говорю только о себе, в такой ситуации как я, тысячи россиян", - говорит Владимир Атаманчук.

Атаманчук назвал ответ из прокуратуры "равнодушной отпиской на обращение человека за справедливостью и законностью".

В ответе, полученном Атаманчуком, указано, что надзирающий прокурор признал законным уголовное преследование Атаманчука, так как "следователь уполномочен самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, в том числе о предъявлении лицам обвинения в совершении преступления". Вместе с тем прокуратура Сочи отметила, что внесла требование начальнику Следственного управления УВД по городу Сочи в связи с нарушением "разумного срока уголовного судопроизводства", требование находится на рассмотрении.

Атаманчук отметил, что ни на один из доводов его жалобы прокурор не ответил, поэтому он считает постановление об отказе необоснованным и намерен обжаловать его.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.