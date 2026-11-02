Пенсионерка из Москвы осуждена в Краснодаре за госизмену

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Краснодарский краевой суд приговорил 65-летнюю уроженку Молдовы к длительному сроку заключения, признав ее виновной в государственной измене.

По версии суда и следствия, подсудимая, гражданка Молдовы и России, была противницей проведения СВО, оказывала помощь Главному управлению контрразведки Службы информации и безопасности Республики Молдова. Следствие утверждает, что молдавская спецслужба действует в интересах Службы безопасности Украины против армии России, о чем женщина якобы знала.

Так, в феврале 2026 года пенсионерка сделала несколько снимков объекта Минобороны, расположенного на территории Краснодарского края, и посредством интернет-мессенджера направила их представителю контрразведки Молдовы, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Сведения, переданные подсудимой, по утверждению следствия, являются достоверными и могли быть использованы Украиной против армии России при подготовке и осуществлении диверсионно-террористической и иной подрывной деятельности на территории Краснодарского края.

Снимки пенсионерка сделала во время лечения в одном из санаториев Анапы, уточняет прокуратура региона на своем сайте.

Краснодарский краевой суд признал пенсионерку виновной в государственной измене и приговорил ее к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Отбывать наказание женщина, согласно приговору, будет в колонии общего режима.

"Кавказский узел" также писал, что пенсионерка из Новороссийска была обвинена в госизмене. По версии следствия, 64-летняя женщина собирала и передавала украинской стороне информацию военных объектах в Новороссийске, Сочи и Севастополе.