Пенсионерка из Новороссийка обвинена в госизмене

64-летняя женщина собирала и передавала украинской стороне информацию военных объектах в Новороссийске, Сочи и Севастополе, считает следствие.

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летней жительницы Новороссийска, которая обвиняется в совершении государственной измены.

По данным следователей, 64-летняя пенсионерка с февраля 2024 года, находясь на территории Краснодарского края и Крыма, за денежное вознаграждение выполняла задания представителя украинской организации, подконтрольной СБУ. В частности, собирала и передавала им информацию об объектах Вооруженных Сил Российской Федерации, расположенных в Новороссийске, Сочи и Севастополе, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram-канале.

Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. За данный вид преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы, уточнила пресс-служба ведомства.

