19:15, 18 февраля 2026

Анапчане призвали опубликовать результаты проб воды

Пляж в Анапе. Февраль 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/14998

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пробы воды, взятые на анапских пляжах блогером, показали соответствие нормам. Он призвал Роспотребнадзор показать результаты проб, чтобы обосновать заявление о неготовности пляжей к сезону, комментаторы поддержали его.

Как писал "Кавказский узел", оценку официальных пляжей Анапы и Темрюкского района в отношении возможности работы в курортный сезон проведут в конце весны - начале лета. Власти опровергли информацию о выбросах на официальных пляжах, указав, что нефтепродукты есть, например, на территории ООПТ и, в частности, на Бугазской косе.

Пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха, заявила 4 февраля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться. Заявление главы Роспотребнадзора о пляжах Анапы поставило крест на сезоне 2026 года, считает часть блогеров. Вначале нужно убедиться, что выбросов с затонувших частей танкеров нет, прибыль отельеров менее важна, чем здоровье людей, считают другие. Оперштаб Краснодарского края на этом фоне отчитался, что с 29 января по 13 февраля на побережье Анапы и Темрюкского района не было новых выбросов мазута, но ветер обнажил пласты старого мазута.

Блогер Макс Анапский опубликовал сегодня в своем Telegram-канале результаты проб воды, которые были взяты на побережье Анапы 6 февраля.

"Сукко - 0,01 мг/дм3, что меньше ПДК ровно в 30 раз. Высокий берег - 0,0088 мг/дм3, что меньше ПДК в 34 раза. центральный пляж - 0,012 мг/дм3, что меньше ПДК в 25 раз. Джемете - 0,011 мг/дм3, что меньше ПДК в 27 раз. Витязево - 0,014 мг/дм3, что меньше ПДК в 21 раз. Благовещенская - 0,0078 мг/дм3, что меньше ПДК в 38 раз", - написал он, отметив, что по официальным данным предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в морской воде составляет 0,3 мг/дм3.

По его словам, ранее взятые пробы также показали что морская вода соответствует нормативам.

В соответствии со ст. 4.3. федерального закона N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация) является общедоступной информацией, к которой не может быть ограничен доступ. Сокрытие информации о состоянии Черного моря приводит к тому, что уничтожается репутация Анапы как курорта на десятилетия, граждане России думают, что в Анапе в море один мазут, хотя пробы показывают, что наличие нефтепродуктов в десятки раз меньше ПДК. Прошу Роспотребнадзор опубликовать результаты проб моря", - отметил он

Этот пост набрал к 19.00 мск 178 комментариев.

"Купаться можно, загорать нельзя. Пляжи-то не открывают. Что там с песком? - спросил пользователь KS.

"Я позавчера бегала босиком по песку  (пляж КАВКАЗ , Пионерский проспект) . Еле потом стопы отмыла , пробежалась буквально 5 мин" - ответила Natalia Klimenko.

"Была в Анапе с мужем на новогодних каникулах. После прогулки на песчаном пляже замучились отмывать обувь от мазута. И стойкий характерный запах тоже присутствовал. На каменных пляжах было чисто визуально, и запаха не было. Но с песчаными прям беда была" - написала Арина Литвинова.

Часть пользователей выразили мнение, что пляжи не открывают  интересах развития пляжного туризма в  других регионах .

"Глушат любимую Анапу по полной программе и хотят развивать Крым", - выразила мнение Zhanna.

"Роспотребнадзор сделает лишь то, что скажут сверху. Даже если вода будет чудодейственной трижды. Пока не будет команды сверху, ничего не изменится. Это часть политики. Это не про экологию. Им надо Крым подкачать туристом, а тут мазут так кстати, -  Stas

"Абсолютно необоснованное, до сих пор длящееся ЧС, подписанное недействующим уже Швецом",  - пишет "Анапа в объективе блог Дениса".

"А когда будут результаты нашего песочка? Про воду и говорили что она сейчас норм. А вот про песок говорят Бог знает что" - поинтересовалась Галина Никитина.

Блогер ответил, что проил делать пробы песка к 25 февраля. когда будет пытаться попасть на прием к новой главе Анапы.

"Надо будет сотням людей собраться на пляже и записать 10 секундный ролик "Сезону в Анапе быть", это усилит эффект" - предложил сергей.

Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

