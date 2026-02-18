Боец из Калмыкии убит в военной операции

Олег Гаряев из Юстинского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 214 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 12 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 213 бойцов из Калмыкии.

В военной операции убит Олег Гаряев из Юстинского района, сообщила 17 февраля в своем телеграм-канале районная администрация.

Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены. Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 214 бойцов из Калмыкии.

Ранее о смерти бойца из Юстинского района стало известно 2 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Манур Утяев.

