06:05, 18 февраля 2026

Боец из Калмыкии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Олег Гаряев из Юстинского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 214 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 12 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 213 бойцов из Калмыкии.

В военной операции убит Олег Гаряев из Юстинского района, сообщила 17 февраля в своем телеграм-канале районная администрация.

Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены. Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 214 бойцов из Калмыкии.

Ранее о смерти бойца из Юстинского района стало известно 2 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Манур Утяев.

Специальная военная операция на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
16:42 06.02.2026
Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

Автор: "Кавказский узел"

