Варданян осужден на 20 лет лишения свободы

Суд в Баку вынес приговор бывшему карабахскому госминистру Рубену Варданяну, обвиняемому в военных преступлениях.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля было объявлено об окончании судебного разбирательства по делу Рубена Варданяна, коллегия судей удалилась для вынесения приговора.

18 декабря 2025 года на заседании Бакинского военного суда прокурор предложил приговорить бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна к пожизненному лишению свободы. Процесс не соответствует критериям справедливого суда, указал Варданян.

Суд в Баку сегодня приговорил Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы, сообщает АПА.

На заседании присутствовали обвиняемый, его адвокат, предоставленный государством, часть потерпевших и их правопреемников, а также руководитель аппарата правительства Руфат Мамедов, признанный потерпевшим от имени государства Азербайджан, говорится в публикации.