11:07, 17 февраля 2026

Варданян осужден на 20 лет лишения свободы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку вынес приговор бывшему карабахскому госминистру Рубену Варданяну, обвиняемому в военных преступлениях.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля было объявлено об окончании судебного разбирательства по делу Рубена Варданяна, коллегия судей удалилась для вынесения приговора.

18 декабря 2025 года на заседании Бакинского военного суда прокурор предложил приговорить бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна к пожизненному лишению свободы. Процесс не соответствует критериям справедливого суда, указал Варданян.

Суд в Баку сегодня приговорил Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы, сообщает АПА.

На заседании присутствовали обвиняемый, его адвокат, предоставленный государством, часть потерпевших и их правопреемников, а также руководитель аппарата правительства Руфат Мамедов, признанный потерпевшим от имени государства Азербайджан, говорится в публикации.

Напомним, Бакинский военный суд рассматривал дело Рубена Варданяна с января 2025 года. Предъявленные Варданяну обвинения, в том числе в военных преступлениях, предусматривают наказание до пожизненного заключения. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

