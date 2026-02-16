Суд арестовал главу министерства в Краснодарском крае

Суд отправил под арест на два месяца исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова по обвинению в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий.

Согласно материалам дела, в 2024 году Штриков, занимая должность министра ГО и ЧС Краснодарского края, поручил подчиненным подготовить фиктивные документы о якобы выявленных нарушениях при проведении уже завершенного аукциона на покупку и монтаж модульного здания пожарного депо, чтобы добиться отмены его результатов. После проведения повторных торгов контракт был заключен с компанией, которую лоббировал чиновник, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

"Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Штрикова (...). Суд удовлетворил ходатайство, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - 2 месяца", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что Штрикову инкриминируют превышение должностных полномочий 1 .

Сергей Штриков возглавлял министерство ГО и ЧС Краснодарского края с февраля 2020 года. Известно, что он, в том числе курировал ликвидацию последствий разлива мазута в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", 27 января силовики также провели следственные действия с бывшей замгубернатора Кубани Анной Миньковой. Позже ее задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений. 29 января суд отправил Минькову под домашний арест.