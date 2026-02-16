Источники сообщили о задержании министра ГО и ЧС по Кубани
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий.
По данным источников в правоохранительных органах, задержание Штрикова произошло сегодня.
"Министр ГО и ЧС Сергей Штриков задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ)", - цитирует сегодня источник в правоохранительных органах РИА "Новости".
Источники также сообщают, что задержание связано с госконтрактами, информирует "Коммерсант".
Известно, что Сергей Штриков, в том числе курировал ликвидацию последствий разлива мазута в Краснодарском крае.
Как писал "Кавказский узел", 27 января силовики также провели следственные действия с бывшей замгубернатора Кубани Анной Миньковой. Позже ее задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений. 29 января суд отправил Минькову под домашний арест.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.