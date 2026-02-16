Источники сообщили о задержании министра ГО и ЧС по Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий.

По данным источников в правоохранительных органах, задержание Штрикова произошло сегодня.

"Министр ГО и ЧС Сергей Штриков задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ)", - цитирует сегодня источник в правоохранительных органах РИА "Новости".

Источники также сообщают, что задержание связано с госконтрактами, информирует "Коммерсант".

Известно, что Сергей Штриков, в том числе курировал ликвидацию последствий разлива мазута в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", 27 января силовики также провели следственные действия с бывшей замгубернатора Кубани Анной Миньковой. Позже ее задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений. 29 января суд отправил Минькову под домашний арест.