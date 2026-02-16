Боец из Ставропольского края убит на Украине

Владимир Бородин из Апанасенковского округа убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 913 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 14 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 912 бойцов из Ставропольского края. Тогда глава Апанасенковского округа сообщил, что в военной операции убит Сергей Панченко.

В военной операции погиб житель села Дивного Владимир Бородин, сообщил 15 февраля в своем телеграм-канале глава Апанасенковского округа.

Подробностей биографии и гибели бойца чиновник не привел. Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 913 бойцов со Ставрополья.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - пожаловалась, в частности, вдова одного из них.