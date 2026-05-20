Новая атака беспилотников произошла в Невинномысске
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Второй за несколько часов налет беспилотников зафиксирован в промзоне Невинномысска, которая регулярно упоминается в сводках воздушных атак.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью атака беспилотников произошла в промышленной зоне Невинномысска. По данным властей, дроны были сбиты.
О новой атаке губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил в 08.05 мск в своем телеграм-канале.
"Противник предпринимает новые попытки налетов на промзону Невинномысска. Наше ПВО работает. Режим беспилотной опасности продолжает действовать по всей территории края", - написал чиновник. По состоянию на 09.17 мск, губернатор не опубликовал новую информацию об атаке и ее последствиях.
В результате ночного налета беспилотников, "который был направлен на промзону Невинномысска", пострадавших и разрушений нет, сообщил ранее Владимиров.
Отметим, что атака беспилотников в Невинномысске была зафиксирована и в ночь на 16 мая. "Наши ПВО отразили налет вражеских БПЛА под Невинномысском. Пострадавших и разрушений на земле нет", - написал тем утром губернатор в своем телеграм-канале.
Промзона Невинномысска регулярно упоминается в сообщениях об атаках
19 марта промышленные объекты Невинномысска также, по версии властей, стали целью налета беспилотников. В результате были повреждены фасады и остекление нескольких зданий. Пострадавших в городе не было, но в селе Кочубеевском при падении обломков БПЛА на частный дом пострадала местная жительница.
14 января в результате атаки БПЛА в промзоне на окраине Невинномысска загорелись склады и несколько припаркованных легковых автомобилей. Городские власти в связи с воздушной атакой перевели школьников на дистанционное обучение.
Атака БПЛА в промзоне Невинномысска была зафиксирована и 16 августа 2025 года, а 14 июня того же года в результате атаки беспилотника в промзоне Невинномысска был ранен человек.
Напомним, в Ростовской области атаки беспилотников регулярно происходят в Таганроге, где расположен "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". 19 апреля три человека пострадали при воздушной атаке в Таганроге, территории авиазавода и парка были оцеплены после воздушной атаки. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.
Согласно официальным данным властей, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.
