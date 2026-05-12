Школьники в Ставропольском крае переведены на дистанционное обучение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На два дня введено дистанционное обучение в школах и колледжах Ставрополья, а детсады переведены в режим свободного посещения. Изменение формата работы учреждений связано с прогнозом ухудшения погоды.

Как писал "Кавказский узел", в результате наводнения, которое произошло этой весной, здания пяти школ в Дагестане признаны непригодными для эксплуатации. В республике более 1,2 тысячи школьников переведены на дистанционное обучение.

12 и 13 мая школы и учреждения профессионального образования в Ставропольском крае переведены на дистанционное обучение, сообщил поздно вечером 11 мая в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров.

В детских садах - режим свободного посещения

"Переводим школы и учреждения профессионального образования на дистант. В детских садах - режим свободного посещения", - добавил он.

Формат обучения изменен "с учетом предупреждений МЧС об опасных погодных явлениях", пояснил губернатор. "До конца суток 13 мая в крае прогнозируются грозы, градобои, шквалистый ветер. Растет риск чрезвычайных ситуаций, связанных со стихией. В крае действует режим повышенной готовности по погодным условиям", - говорится в публикации.

МЧС предупредило о вероятности подтоплений

По данным ставропольского гидрометцентра, 12 мая ожидаются "опасные метеорологические явления: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с", предупредило 11 мая на своем сайте краевое управление МЧС.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций

"На территории края существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера не выше локального уровня, связанных с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах и на автодорогах дождевым стоком, нарушениями в работе дренажно-коллекторных и ливневых систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, нарушениями в работе транспорта, повреждением линий связи и ЛЭП, повреждением кровли, слабо закрепленных конструкций, автомобильной техники, рекламных щитов и деревьев, нарушением работы систем жизнеобеспечения", - говорится в публикации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня и ближайшей ночью, а также 13 мая в Ставрополе ожидается умеренный дождь. В ночь на 14 мая осадков не прогнозируется. Скорость ветра сегодня и 13 мая не превысит 3 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, прошедшие в конце марта - начале апреля, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий.

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".