13:40, 9 мая 2026

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100

Российские бойцы. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/57396

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 4494 бойцов из СКФО и 4607 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 26 апреля не менее 9050 бойцов с юга России (4460 - из СКФО и 4590 - из ЮФО) были официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками - от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур.

По данным "Кавказского узла", к 9 мая представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 9101 бойца с юга России: 4494 - из СКФО и 4607 - из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан - 1920. Также подтверждена смерть 945 бойцов из Ставропольского края, 586 - из Северной Осетии, 392 - из Кабардино-Балкарии , 264 - из Чечни , 194 - из Карачаево-Черкесии и 193 - из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1775) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 891 боец из Ростовской области, 842 - из Краснодарского края, 737 - из Астраханской области, 225 - из Калмыкии и 137 - из Адыгеи.

Отметим, что реальные потери среди комбатантов с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых. "Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько", - заявил он.

Мобилизованный. Влад Александров. ЮГА.ру
16:19 04.10.2022
Губернатор заявил об ошибочной мобилизации 379 волгоградцев
Военкоматы Волгоградской области отменили мобилизацию 379 жителей области, большинство из них не подходило по состоянию здоровья, заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров, отчитавшись об окончании первого этапа мобилизации.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации". 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. После объявления мобилизации в регионах юга России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий.

Напомним, о том, что в зоне СВО убит российский военный, первым из представителей властей сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов, в том числе из Краснодарского края.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
