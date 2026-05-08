Бот для сообщений о пострадавших птицах создан в Туапсе

Жителей Туапсе просят сообщать об испачканных нефтепродуктами птицах, замеченных на побережье, в специальный Telegram-бот. Также волонтеры попросили помощи для спасения раненого дельфина.

Как писал "Кавказский узел", участки черноморского побережья в районе Туапсе, загрязненные нефтепродуктами с местного нефтеперерабатывающего завода, очищаются неравномерно: активные работы ведутся вблизи городской инфраструктуры, но отдаленные и "дикие" пляжи остаются без внимания, заявили местные жители и волонтеры. На базе отдыха “Морская” в Шепси работает пункт помощи животным “Право на жизнь”, куда доставляют пострадавших животных и птиц.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Волонтеры, помогающие пострадавшим от разлива мазута птицам в Туапсе, в течение последних двух дней не находили новых испачканных в нефтепродуктах птиц на пляжах, сообщил сегодня Telegram-канал “Хроники разлива”.

Они призвали жителей Туапсинского округа сообщать о птицах, которые нуждаются в помощи. Для приема таких сообщений волонтеры создали в Telegram специальный бот, он доступен по адресу @pticelov_bot. Они также напомнили, что птиц принимают на улице Весенней, 30 после предварительного телефонного звонка (+79933181669).

“В центре передержки появился опытный специалист по мойке птиц, который сможет помочь при необходимости”, – отмечается в публикации. Среди последних птиц, которым помогали волонтеры, была сова, которую 7 мая отправили в реабилитационный центр в Анапу. Также в центр передержки поступила пострадавшая гагара, но она умерла.

Также к жителям Туапсинского района обратились за помощью сотрудники научно-экологического центра спасения дельфинов “Дельфа”. Они опубликовали видео с дельфином, который нуждается в помощи у скалы Киселева. “Истощенная, больная и раненая белобочка. Место крайне труднодоступное – не добраться с оборудованием и всем необходимым”, – сообщается в Telegram-канале центра.

Волонтеры ищут лодку, сапы и иные возможности выхода к скале. Они планируют переместить дельфина в более доступное место, чтобы оказать ему помощь.

Экологический проект “Прозрачный мир” опубликовал сегодня анализ спутникового снимка акватории близ Туапсе от 6 мая. “У Туапсе и южнее вдоль побережья видны вытянутые пятна и мутные полосы. Наиболее заметные следы просматриваются напротив порта и городского пляжа, а также ниже по береговой линии в сторону Гизель-Дере, Дедеркоя, Шепси и Магри”, – говорится в публикации.

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

