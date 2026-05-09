Кавказский узел

00:55, 9 мая 2026

Переквалифицировано обвинение бывшему вице-губернатору Кубани Нестеренко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко поступило на рассмотрение Ленинского районного суда Краснодара. Ранее чиновник обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, теперь ему инкриминируются три эпизода превышения должностными полномочий.

Как писал "Кавказский узел", бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко был арестован в мае 2025 года, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Днем ранее он был уволен из-за "отсутствия результатов" работы в строительной сфере. В июне суд перевел его под домашний арест.

Следствие изменило квалификацию обвинения в отношении Александра Нестеренко, вместо злоупотребления должностными полномочиями ему инкриминируется теперь три эпизода превышения должностных полномочий (пункты "в" и "е" части 3 статьи 286 УК РФ), сообщает 8 мая "Коммерсант", ссылаясь на материалы уголовного дела, которое поступило на рассмотрение Ленинского районного суда Краснодарского края.

На сайте суда указано, что дело Нестеренко поступило 6 мая, первое заседание по нему запланировано на 18 мая. Рассматривать дело будет судья Хомутов М.В., защищать Нестеренко - адвокат Александр Бурнаев.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
