Переквалифицировано обвинение бывшему вице-губернатору Кубани Нестеренко
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Дело бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко поступило на рассмотрение Ленинского районного суда Краснодара. Ранее чиновник обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, теперь ему инкриминируются три эпизода превышения должностными полномочий.
Как писал "Кавказский узел", бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко был арестован в мае 2025 года, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Днем ранее он был уволен из-за "отсутствия результатов" работы в строительной сфере. В июне суд перевел его под домашний арест.
Следствие изменило квалификацию обвинения в отношении Александра Нестеренко, вместо злоупотребления должностными полномочиями ему инкриминируется теперь три эпизода превышения должностных полномочий (пункты "в" и "е" части 3 статьи 286 УК РФ), сообщает 8 мая "Коммерсант", ссылаясь на материалы уголовного дела, которое поступило на рассмотрение Ленинского районного суда Краснодарского края.
На сайте суда указано, что дело Нестеренко поступило 6 мая, первое заседание по нему запланировано на 18 мая. Рассматривать дело будет судья Хомутов М.В., защищать Нестеренко - адвокат Александр Бурнаев.
