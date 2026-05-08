Жительница Дагестана осуждена за убийство малолетней дочери

Жительница Каспийска, жестоко избившая свою дочь, приговорена к 10 годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая 2025 года прокуратура передала в городской суд Каспийска дело против местной жительницы об избиении трехлетней дочки, в результате которого девочка умерла.

21 апреля 2025 года Минздрав сообщил, что трехлетняя девочка из Каспийска, которую в марте жестоко избила мать, умерла в больнице. В прокуратуре Дагестана заявили, что у женщины четверо детей. По словам уполномоченной по правам ребенка в республике, остальные дети были переданы под опеку в другую семью.

Каспийский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы 1996 года рождения, которая обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей 1 , сообщила пресс-служба судов Дагестана в Telegram-канале.

Как установил суд, трагедия произошла 20 марта 2025 года. Находясь у себя дома в Каспийске, женщина нанесла малолетней дочери удары рукой по лицу и затылку. После избиения девочка впала в кому и спустя месяц скончалась в больнице.

"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что в конце марта суд в Дагестане признал местную жительницу виновной в истязании малолетней дочери и приговорил ее к пяти годам лишения свободы. В ходе судебного разбирательства было установлено, что с января по март 2024 года женщина систематически избивала свою малолетнюю дочь.

Резонансные случаи женского насилия по отношению к детям в Дагестане и Ингушетии связаны с общим ожесточением общества, изменением формата семьи и практикой передачи детей в семью отца после развода, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.