×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:43, 7 мая 2026

Пожар на подстанции оставил без света десятки тысяч махачкалинцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 90 тысяч потребителей в Махачкале остались без энергоснабжения из-за пожара на подстанции "Новая". Сотрудники "Дагэнерго" отчитались о работах по устранению аварии и планах вскоре вернуть свет в дома жителей.  

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются на длительные отключения электричества. Новый виток проблем с энергоснабжением в Махачкале в начале апреля произошел на фоне масштабного наводнения. 

Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением. "Проблемы с водой, светом, отоплением и тарифами - это не просто бытовые неудобства, а триггер для роста социальной напряжённости, который ведет к росту протестной активности", - указал, в частности, автор телеграм-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.

О возгорании на подстанции "Новая" в Махачкале стало известно сегодня вечером. По информации республиканского МЧС, там произошло "замыкание и возгорание". 

"Город Махачкала обесточен частично", - говорится в сообщении ведомства. В зону отключения попали 25 974 домовладений на 90 580 человек. Telegram-канал Mash Gor со ссылкой на специалистов опубликовал прогноз, что "раньше утра подачу электричества не возобновят".

Прокуратура Дагестана из-за пожара на подстанции организовала проверку. Ведомство сообщило, что планирует дать оценку "соблюдению требований законодательства об электроснабжении и пожарной безопасности". 

Компания "Дагэнерго", в свою очередь, отчиталась, что специалисты занимаются восстановлением электроснабжения в Махачкале. "Осуществляется переключение потребителей на резервные схемы электроснабжения", - говорится в сообщении Telegram-канала компании. 

На подстанцию лично приехал министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев. В 22.15 мск сегодня он написал в своем Telegram-канале, что "в ближайшее время все потребители будут запитаны". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мурадхан Таибов. Фото: администрация Хивского района / Telegram
04:47, 7 мая 2026
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:05, 1 мая 2026
Трое военных из Дагестана убиты на Украине
02:35, 1 мая 2026
Аналитики оценили кандидатов на посты главы и премьера Дагестана
Затопленный двор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:14, 30 апреля 2026
Семья из Махачкалы пожаловалась на волокиту с компенсациями за затопленный дом
Наводнение в Махачкале, 7 апреля 2026 года. Кадр сюжета "Первого канала".
21:10, 27 апреля 2026
Власти Дагестана отчитались о выплатах 7,6 тысячи пострадавших от наводнения
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:01, 6 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:35, 5 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
11:55, 4 мая 2026
Меликов Сергей Алимович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
21:47, 25 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Несчастный случай в Махачкале. Вдова добивается компенсации
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Давид Ишханян (слева) и Рубенн Варданян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
07 мая 2026, 18:33
Осужденные в Баку карабахские политики потребовали от властей Армении внимания к их проблемам

Владимир Яроцкий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
07 мая 2026, 15:33
Политзаключенный краснодарец Владимир Яроцкий найден мертвым в колонии

Саид-Ахмед Висангириев. Фото: https://t.me/chechnyatoday/32211
07 мая 2026, 00:53
Родные Висангириева добились свидания с ним в колонии

Севиндж Вагифгызы и Фарид Мехрализаде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
06 мая 2026, 15:59
Сенат США призвал освободить журналистов из Азербайджана и Грузии

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше