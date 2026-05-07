Пожар на подстанции оставил без света десятки тысяч махачкалинцев
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Более 90 тысяч потребителей в Махачкале остались без энергоснабжения из-за пожара на подстанции "Новая". Сотрудники "Дагэнерго" отчитались о работах по устранению аварии и планах вскоре вернуть свет в дома жителей.
Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются на длительные отключения электричества. Новый виток проблем с энергоснабжением в Махачкале в начале апреля произошел на фоне масштабного наводнения.
Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением. "Проблемы с водой, светом, отоплением и тарифами - это не просто бытовые неудобства, а триггер для роста социальной напряжённости, который ведет к росту протестной активности", - указал, в частности, автор телеграм-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.
О возгорании на подстанции "Новая" в Махачкале стало известно сегодня вечером. По информации республиканского МЧС, там произошло "замыкание и возгорание".
"Город Махачкала обесточен частично", - говорится в сообщении ведомства. В зону отключения попали 25 974 домовладений на 90 580 человек. Telegram-канал Mash Gor со ссылкой на специалистов опубликовал прогноз, что "раньше утра подачу электричества не возобновят".
Прокуратура Дагестана из-за пожара на подстанции организовала проверку. Ведомство сообщило, что планирует дать оценку "соблюдению требований законодательства об электроснабжении и пожарной безопасности".
Компания "Дагэнерго", в свою очередь, отчиталась, что специалисты занимаются восстановлением электроснабжения в Махачкале. "Осуществляется переключение потребителей на резервные схемы электроснабжения", - говорится в сообщении Telegram-канала компании.
На подстанцию лично приехал министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев. В 22.15 мск сегодня он написал в своем Telegram-канале, что "в ближайшее время все потребители будут запитаны".
