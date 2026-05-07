Пять бойцов из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции

Асланбек Шогенов, Андрей Подгорный, Мурат Лиев, Тимур Шихалахов и Аскер Шибзухов из Баксанского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 392 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 24 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 387 бойцов из Кабардино-Балкарии.

О передаче наград родственникам убитых в военной операции бойцов отчиталась администрация Баксанского района на своей странице во "ВКонтакте". Орденом Мужества посмертно награждены: ефрейтор Асланбек Шогенов, младший лейтенант Андрей Подгорный и рядовой Мурат Лиев. Медаль "Суворова" передали родным рядового Тимура Шихалахова, а медалью "За боевые отличия" посмертно награжден рядовой Аскер Шибзухов.

16 марта администрация Баксанского района также сообщила, что в боях убит Руслан Ашев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 392 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 379 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.