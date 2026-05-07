Коков отчитался о выдаче квартир 38 сиротам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Кабардино-Балкарии торжественно вручили 38 сиротам, ожидавшим положенного по закону жилья, ключи от новых квартир и жилищные сертификаты. С начала года жильем обеспечены уже 58 сирот, рапортовал глава республики.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года власти Кабардино-Балкарии сообщили "Кавказскому узлу", что положенного по закону жилья в республике ждут более 1500 сирот. Сами сироты, обращаясь в Минпросвещения, получают ответ, что республике "катастрофически не хватает денег" для выполнения обязательств по обеспечению их жильем. В марте стало известно, что Следком возбудил уголовное дело по жалобе сироты из Кабардино-Балкарии, которая с 2016 года стоит в очереди на получение квартиры, но так и не получила жилье.

Сироты из Кабардино-Балкарии также рассказывали о многолетних очередях на получение жилья. Так, нальчанин Владимир Сидоров стоит в очереди на жилье с 2012 года, а его брат Алексей – с 2014 года. Братья – воспитанниками Нартановского детского дома, живут на съемных квартирах.

38 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 6 мая получили ключи от новых квартир и свидетельства для приобретения жилья, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

На опубликованном видео с церемонии в доме правительства Кабардино-Балкарии зафиксировано, как взрослые сироты по очереди получают ключи или жилищные сертификаты из рук чиновников под аплодисменты собравшихся. Среди тех, кому вручили сертификаты, были очень молодые люди, многие из получателей ключей выглядят значительно старше.

Финансирование на приобретение жилья для сирот в Кабардино-Балкарии “удалось значительно увеличить”, отчитался Коков. По словам чиновника, в 2026-2028 годах на эти цели выделено 995,8 млн рублей, из них 442,7 млн приходятся на текущий год.

“Всего в текущем году планируем обеспечить жильем не менее 192 человек”, – написал он, отметив, что с начала года жильем обзавелись 58 бывших детей-сирот.

“Упростить и ускорить” процесс, как указал Коков, позволила запущенная в ноябре республиканская система жилищных свидетельств, которая позволяет участникам программы самостоятельно выбрать квартиру или дом в любом населенном пункте Кабардино-Балкарии. Получить региональное жилищное свидетельство можно с 18 лет, тогда как ранее закон устанавливал возрастной ценз в 23 года, напомнил он.

"Кавказский узел" также писал, что власти Кабардино-Балкарии предлагали временное размещение в центре адаптации инвалиду и сироте Брониславу Шинкареву, который выиграл суд с требованием обеспечить его жильем. Шинкарев на май 2024 года числился 1100-м. В ноябре 2024 года Шинкарев получил квартиру благодаря поддержке сенатора Арсена Канокова, который доплатил недостающую сумму, сообщал автор блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" на "Кавказском узле".