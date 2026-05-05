Мать Ахмеда Балкарова узнала о его вывозе из колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Кабардино-Балкарии Ахмед Балкаров, которого администрация колонии в Пензенской области планировала отправить в психбольницу более чем за 1000 километров, “выбыл”, сообщила администрация учреждения его матери.

Как писал "Кавказский узел", Ахмед Балкаров подвергается в колонии притеснениям по религиозному признаку и не раз подвергался взысканиям, из-за чего практически не находится в жилом отряде. Мать опасается за здоровье сына, которого намерены отправить в психбольницу более чем за 1000 километров, несмотря на отсутствие диагностированных проблем. Прaвозащитный центр Кабардино-Балкарии обратился к генпрокурору России в связи с многочисленными нарушениями прав Балкарова.

31 мая 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил обвиняемых по делу о халифате в Кабардино-Балкарии к длительным срокам заключения. Олег Мисхожев, Ахмед Балкаров, Ислам Шогенов, Руслан Кипшиев, Кантемир Желдашев, Артур Каров, Заур Текужев и Руслан Жугов получили от 6 до 16 лет лишения свободы. Ахмед Балкаров был приговорен к 15 годам колонии. Верховный суд России оставил без изменения приговор уроженцам Кабардино-Балкарии, осужденным по делу о попытке создания в республике халифата с шариатской формой правления.

Утверждения о якобы имеющемся у Ахмеда Балкарова “психическом заболевании” не соответствуют действительности и используются для давления на заключенного, уверена его мать Ирина Балкарова. По ее данным, Ахмеда уже вывезли из колонии в Пензенской области и где он находится сейчас, неизвестно.

"Подтвержденных психических болезней у моего сына нет. Никаких на этот счет документов у меня нет. Ни суда, ничего не было, его тайно ночью вывезли (из колонии) и все, даже не удосужились до сих пор сами сообщить. Я звонила в колонию, хотела свидания, мне сказали: “Выбыл”. Я спросила: “Куда?”, ответили: “Мы такую информацию не даем”. А когда им нужна была его трудовая книжка или когда им нужен был диплом, так они мне звонили в день по три-четыре раза”, – сказала Балкарова “Кавказскому узлу”.

Нанятый матерью адвокат побывал в колонии и также не смог получить никаких документов – он лишь в устной форме передал Балкаровой то, что услышал от сотрудников ФСИН.

Ирина Балкарова хочет, чтобы Генпрокуратура и другие уполномоченные органы обратили внимание на нарушение прав ее сына, который и без этого, по ее мнению, несправедливо осужден.

“До Генпрокуратуры мне нужно достучаться. Мне нужно, чтобы президент знал об этом, хотя президенту я тоже писала, и что, и ничего. Пускай посмотрят, как на протяжении стольких лет они издеваются над ним”, – посетовала Балкарова.

Представитель Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Заур Шогенов сообщил “Кавказскому узлу”, что Балкарова приходила в офис правозащитников и по ее жалобе были направлены обращения в разные инстанции.

“Были направлены запросы в Генпрокуратуру, также в Федеральную службу исполнения наказаний, уполномоченному по правам человека, главе республики. Помимо этого, региональным уполномоченным по правам человека в Ярославской области, куда его этапировали, чтобы посетили осужденного, а также председателю ОНК. Пока ответов нет. Мы будем искать через свои каналы на местах правозащитников, адвокатов, юристов, которые могут как-то посодействовать в этом вопросе”, – сказал он.

Во время этапирования родственников или адвокатов осужденного не уведомляют о маршруте его передвижения, при этом сам этап может длиться сколь угодно долго – "от нескольких часов до нескольких месяцев", рассказали ранее "Кавказскому узлу" адвокаты. Также закон не гарантирует заключенному право на связь с близкими и адвокатом во время этапа.