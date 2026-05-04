Два бойца из Дагестана убиты на Украине

Тимур Байсултанов и Адам Нуралиев из Казбековского района убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1916 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 3 мая власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 1914 бойцов из Дагестана.

О передаче наград родным убитых в военной операции Тимура Байсултанова и Адама Нуралиева отчиталась администрация Кабековского района на своей странице во "ВКонтакте".

Посмертный орден Мужества вручен родным Тимура Байсултанова из села Калининаул. Медаль "За спасение погибавших" передана отцу Адама Нуралиева из села Гуни, уточнила администрация.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1916 бойцов из Дагестана.

В предыдущий раз о смерти бойца СВО из Казбековского района стало известно 24 апреля. Тогда администрация сообщила, что в боях убит Расул Лукманов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.