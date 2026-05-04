18:10, 4 мая 2026

Пляж в Благовещенской готовят к открытию без засыпки привозным песком

Пляж в Благовещенской. Фото: https://t.me/MoreOz/122955?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пляже станицы Благовещенской в Анапе устанавливают навесы и готовят пляж к открытию, несмотря на то, что новым песком он не засыпан, сообщили блогеры.

Как писал "Кавказский узел", тестовый участок в Анапе, который был первым засыпан привозным песком, получил необходимые разрешения. Пляжи детского курорта "Вита", детского оздоровительного комплекса "Жемчужина России" и отеля сети "Мираклеон" в селе Витязево смогут работать в курортном сезоне. До этого власти Краснодарского края рапортовали о начале засыпки 50-сантиметровым слоем песка первого трех с половиной километрового участка пляжей Анапы в рамках подготовки к курортному сезону. 

Песок похож на глину и рискует ухудшить состояние пляжей, указали пользователи Telegram. Песок из карьера в Темрюкском районе по составу максимально схож с пляжным. Завоз нового песка на пляжи - единственный действенный способ восстановить пляжи Анапы и вернуть полноценный курортный сезон, возразила глава города.

В Благовещенской готовят к открытию центральный пляж, сообщил сегодня в своем Telegram-канале блогер Юрий Озаровский. "Вы не поверите — здесь уже устанавливают навесы.  Инфраструктура активно готовится", - написал он, приложив фото работ.

"Забавно даже немного, что там не просеивали пляжи техникой, не будут завозить новый песок, а пляж по ходу заработает один из первых. Оно и правильно, все там чисто, если не докапываться и не искать какие-то мелочи, а мелочи могли бы арендаторы и доубирать, вывести все в идеал. Службы и волонтеры там убирали и не один раз, в том числе делали там субботник в сторону Витязевской косы", - прокомментировал в своем Telegram-канале эту публикацию блогер Макс Анапский.

"Можно в целом - получать удовольствие от развлечений в Анапе, а на море ради природного песка ездить в Благовещенскую", - прокомментировала Анна Сафронова.

"Только пожалуйста правду пишите, что и как там с песком и морем в целом", - призвала I M.

"Кавказский узел" также писал, что житель станицы Благовещенской Илья Сотников на квадроцикле заехал на пляж станицы, чтобы забрать собранный мазут, на него составили административный протокол. По закону инспекторы правы, так как пляж относится к особо охраняемой природной территории, но следовало учесть, что цель поездки - помочь уборке пляжей, указали волонтеры и экологи.   

Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны “Кавказским узлом” в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе". 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
