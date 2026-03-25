16:55, 25 марта 2026

Судьба анапских пляжей обеспокоила пользователей Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Качество завезенного на анапский пляж песка вызывает сомнения, это строительный песок с примесью глины, указал эколог, отметив, что это может погубить пляжи на долгий срок. Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи.

Как писал "Кавказский узел", восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до "Высокого берега" исключены из зоны чрезвычайной ситуации в связи с разливом мазута. Решение об их открытии будет принимать Роспотребнадзор. Ранее  арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС. Эколог Евгений Витишко считает, что такие действия просто скрывают проблему, но не решают ее. Если пробы нового песка на пляже "Мираклеон" будут допустимыми, власти Анапы намерены за три месяца засыпать новый слой песка на всех пляжах города.

Перспективы летнего туристического сезона 2026 года в Анапе остаются неясными: 4 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха. Хотя она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться, часть блогеров полагает, что слова чиновницы "поставили крест на сезоне 2026 года". Пользователи соцсети 15 февраля сочли, что предлагаемые Роспотребнадзором сроки для возобновления работы пляжей Анапы нереальны. 

Оценка завозимого песка Роспотребнадзором производится по санитарно-гигиеническим показателям, в первую очередь внимание будет акцентировано на наличии нефтепродуктов, но анализ  физико-химических характеристик песка, его минерального состава вряд ли будут проводиться, считает эколог, член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Станислав Ермолаев. 

"Для песка анапских пляжей в первую очередь важен минеральный состав. Песок должен состоять из кварца и полевого шпата. Именно это определяет его физиотерапевтическую ценность. Кроме того огромное значение имеет размер песчинок. Тонкодисперсный состав (очень мелкий размер) приведёт к быстрому выдуванию и смыву в воду в виде взвеси.  Ещё один важный фактор – наличие глинистых и иловых примесей. В песке для отсыпки пляжа их наличие недопустимо! В противном случае будет происходить смыв ила и глины в воду пляжной акватории и потеря ею прозрачности", - приводит его  слова "Анапа Гражданская".

Привезённый песок можно охарактеризовать как мелкозернистый строительный песок с высоким содержанием глины

Пляж в районе «Жемчужины» - «Мираклеона» отсыпан тонкодисперсным (пылеватым) песком, жёлтым, с зеленоватым оттенком (существенно отличающимся по цвету от песка анапских пляжей), со значительным количеством комков глины (жёлто-коричневого цвета) и ила (серого цвета) разных размеров, указал он. "Комки визуально наблюдались повсеместно. Привезённый песок можно охарактеризовать как мелкозернистый строительный песок с высоким содержанием глины", - подчеркнул эколог.

Он добавил, что использование такого песка, как на участке пляжа «Мираклеон бич», приведёт к потере лечебно-оздоровительных свойств и значительно ухудшит пользовательские качества. "Отсыпка анапских пляжей карьерным песком губительна, приведёт к потере их наиболее ценных свойств навсегда", - подчеркнул он.

Если к остаткам частиц мазута добавить песок с включениями глины и ила, то это может окончательно погубить пляжи

"Считаем чрезвычайно важным предостеречь о недопустимости отсыпки пляжей курорта Анапа некачественным карьерным песком! Если к остаткам частиц мазута добавить песок с включениями глины и ила, то это может окончательно погубить пляжи. Ради экономии средств на восстановлении песчаного тела пляжей и их открытия для некоторых пользователей в сезоне 2026 года, мы можем потерять пляжи на длительную перспективу. Вряд ли это будет оправдано", - отметил эколог.

Это сообщение перепостил Telegram-канал "Маковозовы", оно набрало 29 комментариев.

"Ну откуда они возьмут такое количество чистого песка. Конечно с глиной. Ужасно, будет если его и на центральный пляж привезут", - пишет Татьяна.

"Попробуй теперь останови этот процесс. Решили отсыпать - будут отсыпать. А что потом неважно. Деньги осваиваются, работа идёт. Только жаль природу, - отметила Polina.

"Очень надеюсь что комиссия не утвердит отсыпку карьерным песком остальных пляжей. Эксперимент не совсем удачен оказался" - прокомментировала Julia.

"Кавказский узел" также писал, что административный протокол за использование квадроцикла на территории особо охраняемой природной территории составлен на волонтера, который приехал убирать мазут на Бугазскую косу.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Сотрудники ФСБ. Фото: https://obltv.ru/news/fsb-otrabotaet-protivodejstvie-terrorizmu-v-sverdlovskoj-oblasti
13:00, 25 марта 2026
Житель Кубани арестован по делу о подготовке атаки на силовиков
04:59, 25 марта 2026
Кассационный суд отказался пересмотреть решение об изъятии имущества Вигена Саркисяна
04:02, 25 марта 2026
Суд закрыл процесс по делу об изъятии имущества Анны Миньковой
Приговор по делу о теракте в "Крокус Сити". Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:14, 25 марта 2026
За период с 9 по 22 марта в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано
Мужчина с плакатом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20:14, 24 марта 2026
Мэрия Краснодара отозвала разрешение на митинг в защиту Telegram
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Тонировка с портретом Рамзана Кадырова на заднем стекле автомобиля. Фото: Светлана Прокудина официальный сайт партии "Яблоко" www.yabloko.ru/ Как в Чечне борются с тонировкой машин

Cимволический знак Новруза в центре Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Навруз

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Мужчина в тюрьме. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
25 марта 2026, 13:59
Историк из Калмыкии приговорен к реальному сроку за пост в соцсети 

Сотрудники ФСБ. Фото: https://obltv.ru/news/fsb-otrabotaet-protivodejstvie-terrorizmu-v-sverdlovskoj-oblasti
25 марта 2026, 13:00
Житель Кубани арестован по делу о подготовке атаки на силовиков

Поезд с пшеницей. Фото: Report https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/v-armeniyu-tranzitom-cherez-azerbajdzhan-otpravyat-rossijskuyu-pshenicu
25 марта 2026, 11:04
Поезд с российской пшеницей отправлен через Азербайджан в Армению

Военный и суд. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
25 марта 2026, 10:07
Гражданин Грузии заочно осужден в России за участие в боях

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Показать больше