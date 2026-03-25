Судьба анапских пляжей обеспокоила пользователей Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Качество завезенного на анапский пляж песка вызывает сомнения, это строительный песок с примесью глины, указал эколог, отметив, что это может погубить пляжи на долгий срок. Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи.

Как писал "Кавказский узел", восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до "Высокого берега" исключены из зоны чрезвычайной ситуации в связи с разливом мазута. Решение об их открытии будет принимать Роспотребнадзор. Ранее арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС. Эколог Евгений Витишко считает, что такие действия просто скрывают проблему, но не решают ее. Если пробы нового песка на пляже "Мираклеон" будут допустимыми, власти Анапы намерены за три месяца засыпать новый слой песка на всех пляжах города.

Перспективы летнего туристического сезона 2026 года в Анапе остаются неясными: 4 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха. Хотя она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться, часть блогеров полагает, что слова чиновницы "поставили крест на сезоне 2026 года". Пользователи соцсети 15 февраля сочли, что предлагаемые Роспотребнадзором сроки для возобновления работы пляжей Анапы нереальны.

Оценка завозимого песка Роспотребнадзором производится по санитарно-гигиеническим показателям, в первую очередь внимание будет акцентировано на наличии нефтепродуктов, но анализ физико-химических характеристик песка, его минерального состава вряд ли будут проводиться, считает эколог, член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Станислав Ермолаев.

"Для песка анапских пляжей в первую очередь важен минеральный состав. Песок должен состоять из кварца и полевого шпата. Именно это определяет его физиотерапевтическую ценность. Кроме того огромное значение имеет размер песчинок. Тонкодисперсный состав (очень мелкий размер) приведёт к быстрому выдуванию и смыву в воду в виде взвеси. Ещё один важный фактор – наличие глинистых и иловых примесей. В песке для отсыпки пляжа их наличие недопустимо! В противном случае будет происходить смыв ила и глины в воду пляжной акватории и потеря ею прозрачности", - приводит его слова "Анапа Гражданская".

Пляж в районе «Жемчужины» - «Мираклеона» отсыпан тонкодисперсным (пылеватым) песком, жёлтым, с зеленоватым оттенком (существенно отличающимся по цвету от песка анапских пляжей), со значительным количеством комков глины (жёлто-коричневого цвета) и ила (серого цвета) разных размеров, указал он. "Комки визуально наблюдались повсеместно. Привезённый песок можно охарактеризовать как мелкозернистый строительный песок с высоким содержанием глины", - подчеркнул эколог.

Он добавил, что использование такого песка, как на участке пляжа «Мираклеон бич», приведёт к потере лечебно-оздоровительных свойств и значительно ухудшит пользовательские качества. "Отсыпка анапских пляжей карьерным песком губительна, приведёт к потере их наиболее ценных свойств навсегда", - подчеркнул он.

"Считаем чрезвычайно важным предостеречь о недопустимости отсыпки пляжей курорта Анапа некачественным карьерным песком! Если к остаткам частиц мазута добавить песок с включениями глины и ила, то это может окончательно погубить пляжи. Ради экономии средств на восстановлении песчаного тела пляжей и их открытия для некоторых пользователей в сезоне 2026 года, мы можем потерять пляжи на длительную перспективу. Вряд ли это будет оправдано", - отметил эколог.

Это сообщение перепостил Telegram-канал "Маковозовы".

"Ну откуда они возьмут такое количество чистого песка. Конечно с глиной. Ужасно, будет если его и на центральный пляж привезут", - пишет Татьяна.

"Попробуй теперь останови этот процесс. Решили отсыпать - будут отсыпать. А что потом неважно. Деньги осваиваются, работа идёт. Только жаль природу, - отметила Polina.

"Очень надеюсь что комиссия не утвердит отсыпку карьерным песком остальных пляжей. Эксперимент не совсем удачен оказался" - прокомментировала Julia.

"Кавказский узел" также писал, что административный протокол за использование квадроцикла на территории особо охраняемой природной территории составлен на волонтера, который приехал убирать мазут на Бугазскую косу.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".