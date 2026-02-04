Глава Роспотребнадзора назвала пляжи Анапы непригодными для отдыха

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха, заявила руководитель Роспотребнадзора. Она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться.

Как писал "Кавказский узел", за январь кубанским волонтерам поступило 17 сообщений о мазуте на побережье Черного моря в Анапе и Темрюкском районе. Волонтеры отчитались об уборке во всех точках.

В 2025 году Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

Отдых на пляжах Анапы и Темрюкского района пока открывать нельзя, но к началу летнего сезона ситуация может измениться, заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Делается очень многое для того, чтобы очистить прекрасные белые пляжи песка в Анапе, пока результат есть, но он недостаточен, чтобы в сегодняшнем дне открывать пляжи. Но время еще есть до курортного сезона, и я уверена, что решения, которые уже приняты, будут реализованы, и возможность пляжного отдыха будет", - приводит ее слова "Интерфакс".

Разрешить там отдых детей на данный момент нельзя

Содержание нефтепродуктов в пляжном песке "настолько высоко, что разрешить там отдых детей на данный момент нельзя", добавила Попова.

"Последствия этой чрезвычайной ситуации сегодня еще устраняются (...) Мы делаем все, чтобы как можно скорее можно было открыть пляжи (...) но ситуация не такая простая, как бы нам хотелось", - цитирует чиновницу агентство.

Напомним, в Анапу на фоне разлива мазута приехало на 60% меньше туристов, чем в 2024 году, при этом вырос спрос на другие курорты Краснодарского края и Дагестан. С начала года до сентября Анапу посетили 1,5 миллиона туристов - почти на три миллиона меньше, чем за тот же период 2024 года.

В августе 2025 года спутниковые снимки показали, что загрязнение Черного моря мазутом из затонувших частей танкеров продолжается. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".