06:53, 3 февраля 2026

Смягчен приговор Сафарбию Напсо

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд заменил бывшему директору Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления Сафарбию Напсо четырехлетний срок в колонии на условное осуждение из-за возмещения причиненного ущерба.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября прошлого года суд в Сочи приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления Сафарбия Напсо, признав виновным в хищении имущества предприятия. Осужденный является двоюродным братом бывшего депутата Госдумы России Юрия Напсо.

Суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры и смягчил наказание бывшему директору Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления Сафарбию Напсо, сообщает 2 февраля "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Четырехлетний срок лишения свободы заменен условным осуждением. Суд учел при вынесении решения то, что Напсо заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, содействовал в раскрытии преступления и возместил причиненный ущерб.

Напомним, что в конце мая суд оставил в силе решение депутатов Госдумы, которые проголосовали за досрочное лишение Юрия Напсо депутатских полномочий. Его представитель утверждал, что Напсо лишили мандата из-за неправильного подсчета пропусков рабочих дней. 8 октября стало известно, что Центральный райсуд Сочи удовлетворил иск прокуратуры и изъял в пользу государства около 60 объектов недвижимости, которые, по данным ведомства, принадлежат Юрию Напсо или его близким. Это решение обжаловано в вышестоящем суде, сообщил адвокат Напсо.

Автор: "Кавказский узел"

