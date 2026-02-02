×

Кавказский узел

23:58, 2 февраля 2026

Проевропейский протест в Тбилиси продолжается 432 дня подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестующие в в 432-й раз вышли к зданию парламента на проспекте Руставели с требованием освободить политзаключенных. Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала план "Грузинской мечты" по объединению крупнейших вузов "объявлением войны". 

Как писал "Кавказский узел",  1 февраля, в 431-й день непрерывных протестов,  участники акции на проспекте Руставели потребовали освобождения политзаключенных и выступили против реформы образования. Студенты Тбилисского государственного и Грузинского технического университетов с 29 января протестуют против планов объединить вузы. 

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня вечером в 432-й раз вышли на акцию протеста у парламента на проспекте Руставели, передает Publika. 

Активисты собрались на тротуаре, не выходя на проезжую часть. Протестующие принесли с собой национальные флаги, флаги Евросоюза и США, а также самодельные плакаты, следует из публикации Netgazeti. 

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала анонсированную правительством “Грузинской мечты” реформу образования к “объявлению войны”, выступая сегодня на публичной дискуссии в тбилисском выставочном центре Expo Georgia. 

“Нас фактически оставляют один на один с монстром. Нужно понимать, что ничего из происходящего не является случайным. Эти тексты пишутся не их руками. Мы же видим, кто сидит в парламенте и в комитетах. Все это пишется там же, где разрабатывается гибридная стратегия против Грузии. Аналогичная реформа была принята в России в 2022 году (...) Для следующего поколения европейская система образования, частью которой мы были, станет недоступной”, - цитирует ее слова “Новости-Грузия”. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

