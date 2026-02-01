Протестующие 431-й день подряд вышли на акцию к парламенту Грузии
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Сторонники евроинтеграции Грузии на акции протеста, которая продолжается 431-й день подряд, потребовали освобождения политзаключенных и выступили против реформы образования.
Как писал "Кавказский узел", в Тбилиси 31 января прошел марш против слияния двух крупнейших университетов, которое анонсировано в рамках реформы образования. Его участники пришли к парламенту Грузии, где 430 дней подряд проходят акции против политики властей и с требованием освободить задержанных активистов.
Акция протеста проходит сегодня у парламента Грузии 431-й день подряд, сообщила телекомпания "Формула".
Как следует из фото, опубликованных на странице в Facebook* фотографа Mo Se, активисты держали в руках флаги Грузии и Евросоюза, плакаты с требованиями освободить политзаключенных и прекратить реформу образования.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.