Протестующие 431-й день подряд вышли на акцию к парламенту Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии на акции протеста, которая продолжается 431-й день подряд, потребовали освобождения политзаключенных и выступили против реформы образования.

Как писал "Кавказский узел", в Тбилиси 31 января прошел марш против слияния двух крупнейших университетов, которое анонсировано в рамках реформы образования. Его участники пришли к парламенту Грузии, где 430 дней подряд проходят акции против политики властей и с требованием освободить задержанных активистов.

Акция протеста проходит сегодня у парламента Грузии 431-й день подряд, сообщила телекомпания "Формула".

Как следует из фото, опубликованных на странице в Facebook* фотографа Mo Se, активисты держали в руках флаги Грузии и Евросоюза, плакаты с требованиями освободить политзаключенных и прекратить реформу образования.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".