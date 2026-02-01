Четверо военных из Волгоградской области объявлены убитыми в СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владислав Бутенко, Фаридун Тохиров, Иван Глухов и Юрий Черненко убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1657 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 31 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1653 бойцов из Волгоградской области.

Власти официально признали убитыми в военной операции более 8550 бойцов с юга России Не менее 4213 бойцов из СКФО и 4344 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

О передаче орденов Мужества родственникам четырех военнослужащих, убитых в военной операции, отчитался в своем телеграм-канале глава Ленинского района Волгоградской области.

"Государственные награды были переданы родным рядового Бутенко Владислава Александровича, рядового Тохирова Фаридуна Хисайновича, рядового Глухова Ивана Николаевича, рядового Черненко Юрия Николаевича", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1657 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойцов из Ленинского района стало известно 4 января. Тогда глава района сообщил, что в военной операции убиты Дмитрий Акименко и Вячеслав Баранов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - пожаловалась, в частности, вдова одного из них.