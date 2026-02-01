×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
09:05, 1 февраля 2026

Беспилотник сбит в Астраханской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили один беспилотник в Астраханской области, которая стала единственным регионом юга России, где минувшей ночью зафиксирована атака дронов.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 28 января военные сбили 24 беспилотника в Краснодарском крае, четыре в Астраханской области, по одному в Ростовской и Волгоградской. Позднее в тот же день были сбиты еще два беспилотника в Астраханской области и один в Краснодарском крае. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин не сообщил о последствиях атак.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотник, в том числе один в Астраханской области, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты за пределами СКФО и ЮФО: в Белгородской, Воронежской и Калужской областях.

Губернатор Игорь Бабушкин, по состоянию на 09.04 мск, не сообщил в своем телеграм-канале о воздушной атаке и ее последствиях.

Напомним, 15 декабря 2025 года в Астраханской области были сбиты 38 беспилотников. Она атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".

В Астраханской области, как и в других регионах ЮФО и СКФО, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

Автор: "Кавказский узел"

