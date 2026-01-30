24 страны ОБСЕ задействовали Московский механизм в связи с нарушениями прав человека в Грузии

Великобритания и еще 23 страны ОБСЕ инициировали создание экспертной миссии в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Грузии. Представители миссии должны оценить нарушения прав человека в стране с 2024 года.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году Московский механизм ОБСЕ был запущен в отношении России в связи с информацией о нарушении прав человека в Чечне, тогда 16 стран призвали создать чрезвычайную миссию для международного расследования в связи с нарушением Россией ее обязательств в организации. В декабре того же года был представлен доклад, подготовленный в рамках Московского механизма, сведения о насильственных исчезновениях, пытках, бессудных казнях, давлении на правозащитников и гонениях на геев в Чечне были названы в нем неоспоримыми фактами. При этом правозащитники указали, что публикация этого доклада не повлияет на ситуацию в республике.

Московский механизм - способ мониторинга выполнения обязательств, взятых на себя государствами-участниками ОБСЕ в области прав человека и демократии, принятый в 1991 году. Он позволяет формировать из числа независимых экспертов специальные миссии для разрешения выявленных проблем на территории государства-участника организации, говорится на сайте ОБСЕ. Московский механизм используется в случае серьезных нарушений прав человека, гуманитарных катастроф и преступлений против человечности.

Великобритания и еще 23 страны инициировали создание экспертной миссии в связи с нарушениями прав человека в Грузии в рамках Московского механизма ОБСЕ. Миссия должна оценить, насколько Грузия соблюдает взятые на себя обязательства по защите прав человека и основных свобод.

Причиной активации Московского механизма в отношении Грузии стали, в частности, действия властей страны по запрету ведущих оппозиционных партий через суд, уголовное преследование лидеров оппозиции, заявления о жестоком обращении силовиков с задержанными и арестованными, а также законодательные ограничения пространства для деятельности гражданского общества и независимых медиа.

В октябре правящая партия "Грузинская мечта" инициировала иск в Конституционный суд с требованием о признании неконституционными и запрете трех партий: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия - Лело". В ноябре суд принял иск к рассмотрению. Инициатива "Грузинской мечты" направлена на превращение Грузии "в авторитарный режим российского образца", заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

Решение задействовать против Грузии Московский механизм ОБСЕ поддержали Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словения, Украина и Швеции, сообщила 29 января пресс-служба МИД Великобритании.

Перед экспертами миссии, к созданию которой привлечено Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, стоит задача всесторонне изучить ситуацию в Грузии “с особым акцентом на события, произошедшие с весны 2024 года”, задокументировать факты нарушения прав человека и подготовить аналитический отчет с рекомендациями. Анализ будет касаться состояния гражданского общества, свободы медиа, верховенства закона, независимости судебной системы и обеспечения политического плюрализма.

В совместном заявлении от имени делегаций 24 стран отмечается, что в декабре 2024 года для получения дополнительной информации о ситуации в Грузии был использован Венский механизм, однако Тбилиси не дал ответа на основной вопрос, об ответственности правоохранительных органов за силовые разгоны протестующих. ”Настоятельно призываем Грузию сотрудничать с миссией и содействовать ее работе”, - отмечается в заявлении.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих - большинство из них сообщали о крайне жестоком обращении. В больницах со схожими травмами оказались правозащитники и журналисты, говорится в материале "JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Ожидаемые результаты работы миссии в Грузии

Работа экспертов в рамках Московского механизма в Грузии, очень вероятно, выявит “конкретные преступления” правящего режима”, что, в свою очередь, может привести к изоляции грузинского правительства на международном уровне, заявил политолог Димитри Цкитишвили.

“Это расследование может превратить правящую партию “Грузинская мечта” в прокаженных на международном уровне. (...) Режим больше не сможет использовать страну для отмывания санкционного и нелегального капитала и потеряет жизненно важные для него финансовые ресурсы. Такая нежизнеспособная система не интересна даже российским олигархам”, - цитирует слова политолога JAMnews.

Московский механизм - один из самых жестких и редко используемых инструментов гуманитарного измерения ОБСЕ, он используется в особенно серьезных ситуациях, требующих срочного международного вмешательства, отметила директор Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе.

“Использование Московского механизма означает, что ситуация с правами человека в Грузии подвергается критической оценке со стороны международных организаций, а правительство Грузии уже классифицируется как одна из наиболее авторитарных стран”, - отметила правозащитница.