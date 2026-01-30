×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:45, 30 января 2026

24 страны ОБСЕ задействовали Московский механизм в связи с нарушениями прав человека в Грузии

Участница протестов в Тбилиси с грузинским флагом перед кордоном полиции, декабрь 2024 года. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Великобритания и еще 23 страны ОБСЕ инициировали создание экспертной миссии в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Грузии. Представители миссии должны оценить нарушения прав человека в стране с 2024 года. 

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году Московский механизм ОБСЕ был запущен в отношении России в связи с информацией о нарушении прав человека в Чечне, тогда 16 стран призвали создать чрезвычайную миссию для международного расследования в связи с нарушением Россией ее обязательств в организации. В декабре того же года был представлен доклад, подготовленный в рамках Московского механизма, сведения о насильственных исчезновениях, пытках, бессудных казнях, давлении на правозащитников и гонениях на геев в Чечне были названы в нем неоспоримыми фактами. При этом правозащитники указали, что публикация этого доклада не повлияет на ситуацию в республике. 

Московский механизм - способ мониторинга выполнения обязательств, взятых на себя государствами-участниками ОБСЕ в области прав человека и демократии, принятый в 1991 году. Он позволяет формировать из числа независимых экспертов специальные миссии для разрешения выявленных проблем на территории государства-участника организации, говорится на сайте ОБСЕ. Московский механизм используется в случае серьезных нарушений прав человека, гуманитарных катастроф и преступлений против человечности. 

Великобритания и еще 23 страны инициировали создание экспертной миссии в связи с нарушениями прав человека в Грузии в рамках Московского механизма ОБСЕ. Миссия должна оценить, насколько Грузия соблюдает взятые на себя обязательства по защите прав человека и основных свобод. 

Причиной активации Московского механизма в отношении Грузии стали, в частности, действия властей страны по запрету ведущих оппозиционных партий через суд, уголовное преследование лидеров оппозиции, заявления о жестоком обращении силовиков с задержанными и арестованными, а также законодательные ограничения пространства для деятельности гражданского общества и независимых медиа. 

В октябре правящая партия "Грузинская мечта" инициировала иск в Конституционный суд с требованием о признании неконституционными и запрете трех партий: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия - Лело". В ноябре суд принял иск к рассмотрению. Инициатива "Грузинской мечты" направлена на превращение Грузии "в авторитарный режим российского образца", заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

Решение задействовать против Грузии Московский механизм ОБСЕ поддержали Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словения, Украина и Швеции, сообщила 29 января пресс-служба МИД Великобритании. 

Перед экспертами миссии, к созданию которой привлечено Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, стоит задача всесторонне изучить ситуацию в Грузии “с особым акцентом на события, произошедшие с весны 2024 года”, задокументировать факты нарушения прав человека и подготовить аналитический отчет с рекомендациями. Анализ будет касаться состояния гражданского общества, свободы медиа, верховенства закона, независимости судебной системы и обеспечения политического плюрализма.

В совместном заявлении от имени делегаций 24 стран отмечается, что в декабре 2024 года для получения дополнительной информации о ситуации в Грузии был использован Венский механизм, однако Тбилиси не дал ответа на основной вопрос, об ответственности правоохранительных органов за силовые разгоны протестующих. ”Настоятельно призываем Грузию сотрудничать с миссией и содействовать ее работе”, - отмечается в заявлении. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих - большинство из них сообщали о крайне жестоком обращении. В больницах со схожими травмами  оказались правозащитники и журналисты, говорится в материале "JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Ожидаемые результаты работы миссии в Грузии

Работа экспертов в рамках Московского механизма в Грузии, очень вероятно, выявит “конкретные преступления” правящего режима”, что, в свою очередь, может привести к изоляции грузинского правительства на международном уровне, заявил политолог Димитри Цкитишвили

“Это расследование может превратить правящую партию “Грузинская мечта” в прокаженных на международном уровне. (...) Режим больше не сможет использовать страну для отмывания санкционного и нелегального капитала и потеряет жизненно важные для него финансовые ресурсы. Такая нежизнеспособная система не интересна даже российским олигархам”, - цитирует слова политолога JAMnews.

Московский механизм - один из самых жестких и редко используемых инструментов гуманитарного измерения ОБСЕ, он используется в особенно серьезных ситуациях, требующих  срочного международного вмешательства, отметила директор Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе.

“Использование Московского механизма означает, что ситуация с правами человека в Грузии подвергается критической оценке со стороны международных организаций, а правительство Грузии уже классифицируется как одна из наиболее авторитарных стран”, - отметила правозащитница. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Протестующие студенты у здания Грузинского технического университета. Фото: Mo Se / Mtavari
22:38, 29 января 2026
Студенты крупнейших вузов Грузии вышли на акцию протеста в Тбилиси
Забастовка в Рустави. Скриншот фото "Инфо Рустави" от 29.01.25, https://inforustavi.ge/index.php?m=31&news_id=43377
21:24, 29 января 2026
Бастующие "Руставского азота" потребовали извинений от администрации
Девушка держит флаг Грузии во время акции протеста. Декабрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
14:30, 29 января 2026
Оппозиция Грузии назвала репрессивными предложенные поправки в законы о грантах и партиях
Активисты покидают Грузию. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:54, 28 января 2026
Россияне Савельева и Дубовский смогли выехать из Грузии
Протестущая в Тбилиси в 427-й день держит плакат с надписью:"Кто съел страну!". Фото: Tv Pirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/120155-utskveti-protestis-427-e-dge-rustavelis-gamzirze-saprotesto-aqtsia-mimdinar
22:37, 28 января 2026
К протестующим в Тбилиси присоединились освобожденные активисты
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Мазутная крошка, найденная на пляже. 28 января 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2389
29 января 2026, 17:25
Отмена турналога в Анапе совпала с отчетом волонтеров о некачественно убранном мазуте

Пикет против застройки аллеи в ЮМР. Краснодар, 29 января 2026 г. Фото: https://t.me/news_93_ru/29030
29 января 2026, 15:28
Гордума Краснодара на фоне пикета одобрила сокращение сквера на Рождественской набережной

Кадр видео с обращением детсадовцев к Алаудинову. 26 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/17994
29 января 2026, 12:31
Видео с обращением детсадовцев к Алаудинову обернулось проверками

Расстрелянная машина. 28 января 2026 г. Скриншот видео ФСБ России
29 января 2026, 10:36
ФСБ назвала террористами двух убитых жителей Дагестана

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше