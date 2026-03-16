Махачкалинские предприниматели пожаловались на давление властей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэрия Махачкалы проводит масштабную акцию по сносу незаконно установленных, по ее мнению, лестниц магазинов и кафе. Предприниматели считают, что в результате подобных мер городской администрации сильный ущерб несет малый бизнес.

Владелец магазина Ахмед рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что ранее получил в мэрии все необходимые разрешения на открытие торговой точки. «Сейчас идет активное давление на малый бизнес. Регулярно приходят проверяющие, придираются по мелочам. Снесли ступеньки магазина», - говорит предприниматель.

«Нам в прошлом году сказали убрать летнюю веранду кафе, которая стояла 20 лет, и пользовалась популярностью у горожан и туристов. Приходят разные проверяющие, как будто специально им дано указание найти любое, даже мелкое нарушение», - рассказал владелец кафе Камиль.

«У нас небольшой магазин продуктов. Мужа у меня нет, работаю по очереди с мамой. Это единственный источник дохода семьи. Сюда приходят жители близлежащих домов, много пожилых и малообеспеченных людей, которым мы даем продукты даже в долг. Давление идет постоянно, каждую неделю какая-то проверка, хотя я исправно плачу все налоги», - рассказала махачкалинка Надия.

Власти называют происходящее «системной работой по освобождению муниципальных земель от незаконных объектов». «Плановые мероприятия проводятся на проспекте Акушинского. Здесь также ведутся работы по проверке объектов предпринимательства. Специалисты оценивают законность деятельности, наличие контрольно-кассовой техники и государственной регистрации в налоговых органах. Особое внимание уделяется соответствию правоустанавливающих документов фактическому использованию помещений, а также соблюдению трудового законодательства при оформлении сотрудников», - сообщила 8 марта администрация Махачкалы в своем Телеграм-канале.

Снос лестниц в Махачкале превращается в профанацию, так как лестницы возводятся заново, считает член движения «Город наш» Арсен Магомедов.

«Нужны правила и методика, которые будут разделять все лестницы на категории: от абсолютно неприемлемых (подлежащих сносу) до тех, которые можно оставить (на условиях аренды). Где-то в середине будут категории, предполагающие провести реконструкцию лестницы, здания или тротуарного пространства. Все это приведет процесс в разумный и справедливый вид, а также позволит мэрии сконцентрироваться на вопиющих случаях», - отметил Магомадов в посте своего телеграм-канала 13 марта.

Такая экономическая политика, направлена на то, чтобы как можно меньше людей владели реальной частной собственностью, считает журналист Хаджимурад Сагитов.

«Если тенденция сохранится, мелкая частная собственность постепенно станет редкостью. Большинству останется только одно — продавать свой труд. Параллельно идёт стремительное укрупнение бизнеса всякие сетевые гипермаркеты. Мелкий фермер или производитель сельхозпродукции уже сегодня практически не способен конкурировать с агрохолдингами. Рано или поздно перед ним встаёт простой выбор: продать землю, сдать её в аренду или разориться. А затем — идти работать наёмным работником к тем же крупным компаниям, которые и вытеснили его с рынка», - сообщил в своем телеграм-канале 15 марта.

Руководитель аппарата Общественной палаты Дагестана Ислам Магомедов, комментируя публикацию Сагитова, отметил, что для Дагестана подобные процессы весьма чувствительны.

«Исторически экономика республики держалась не на крупных корпорациях, а на малых формах хозяйствования: семейных предприятиях, небольших магазинах, фермерских хозяйствах, ремесленных мастерских... Наивно полагать, что проблемы городской среды можно решить простым демонтажем ступенек, ларьков или небольших торговых объектов. Тем более, многие из этих объектов появились не сами по себе. Когда-то они получили разрешения, согласования, прошли процедуры ввода в эксплуатацию. За ними стоят документы, решения и подписи конкретных должностных лиц. Поэтому если сегодня обнаруживаются градостроительные ошибки, подход должен быть системным и ответственным, а не сводиться к тому, чтобы в одночасье ликвидировать то, что годами существовало с согласия местных властей», - говорится в публикации в телеграм-канале Магомедова от 15 марта.