Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть

Суд приговорил к пяти годам колонии Валерия Тыщенко, признав его виновным в уклонении от прохождения военной службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Тыщенко признан виновным в неявке без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца 1 , сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, военнослужащий без уважительных причин 18 сентября 2025 года, в период мобилизации, не явился на службу в воинскую часть.

"9 декабря 2025 года Тыщенко был обнаружен сотрудниками полиции в поселке Советском Моздокского района Северной Осетии, а с 18 сентября до 9 декабря Тыщенко проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в публикации.

В суде Тыщенко признал вину полностью. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. Отбывать срок посудимый будет в исправительной колонии общего режима.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке уголовного дела на сайте суда, подсудимый - Валерий Тыщенко. Дело на рассмотрение поступило 18 марта, приговор вынес 29 апреля судья Лазарев.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".