17:27, 30 апреля 2026

Боец из Северной Осетии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Радомир Выходцев убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 583 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 8 апреля число убитых в зоне СВО бойцов из Северной Осетии достигло 582.

При выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции был убит житель Моздокского района Радомир Выходцев, сообщила сегодня администрация района в Telegram-канале. 

Выходцев родился в 2021 году. Похороны состоятся 1 мая в станице Терская. Подробности биографии и гибели военного в сообщении администрации не приведены.

Таким образом, официально признанные потери Северной Осетии на украинском фронте составили как минимум 583 человека. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

3 апреля администрация Моздокского района информировала, что в зоне боев на Украине был убит Борис Османов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
20:09, 30 апреля 2026
Три пляжа в Анапе получили разрешение открыться в курортном сезоне
18:35, 30 апреля 2026
Жительница Краснодара осуждена по делу о госизмене
12:35, 30 апреля 2026
Суд отказался выплатить компенсацию Рауфу Арашукову
10:52, 30 апреля 2026
Житель Кубани арестован по делу о сборе координат предприятий ТЭК
09:03, 30 апреля 2026
Военный из Ставропольского края убит на Украине
08:08, 30 апреля 2026
В пяти районах Ростовской области зафиксирована атака БПЛА
Новости
Военная операция на Украине. Стоп-кадр видео Минобороны РФ https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFile
14:50, 26 апреля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9050
Военный в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
10:56, 25 апреля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части
Лариса Туганова. Кадр видеосюжета ГТРК "Алания".
20:08, 24 апреля 2026
Бывшая вице-премьер Северной Осетии заподозрена в получении крупной взятки
Силовик и подозреваемый. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:40, 22 апреля 2026
Житель Северной Осетии заподозрен в оправдании терроризма
03:57, 19 апреля 2026
Военный осужден в Кабардино-Балкарии за оставление части
Персоналии
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
18:30, 30 апреля 2026
Меликов Сергей Алимович
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Евгений Витишко. Фото https://sovet-nko.ru/?p=22562
18:14, 29 апреля 2026
Витишко Евгений Геннадьевич
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
18:02, 28 апреля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Наши в Батуми
Фото
14:47, 17 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Деньги за контракт, доверенность и судебное заседание в больничной палате 
Фото
17:31, 18 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
"Не справился с управлением". Жители Северной Осетии высказались за отставку главы республики
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Сергей Меликов. Фото: Риа Дагестан https://riadagestan.ru/
30 апреля 2026, 17:58
Путин объявил об отставке Меликова

Задержанные жители села Губден. 30 апреля 2026 г. Cкриншот видео https://t.me/sledcom_press/29125
30 апреля 2026, 16:37
11 жителей дагестанского села задержаны по делу об экстремизме

Осужденный в колонии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
30 апреля 2026, 13:39
Мать осужденного из Нальчика по делу о халифате пожаловалась на притеснения сына в колонии

Пожар в Туапсе. 28 апреля 2026 г. Скриншот видео Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15822
30 апреля 2026, 09:58
Кондратьев рапортовал о потушенном пожаре на НПЗ

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
