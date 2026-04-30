Боец из Северной Осетии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Радомир Выходцев убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 583 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 8 апреля число убитых в зоне СВО бойцов из Северной Осетии достигло 582.

При выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции был убит житель Моздокского района Радомир Выходцев, сообщила сегодня администрация района в Telegram-канале.

Выходцев родился в 2021 году. Похороны состоятся 1 мая в станице Терская. Подробности биографии и гибели военного в сообщении администрации не приведены.

Таким образом, официально признанные потери Северной Осетии на украинском фронте составили как минимум 583 человека. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

3 апреля администрация Моздокского района информировала, что в зоне боев на Украине был убит Борис Османов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.