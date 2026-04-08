Боец из Северной Осетии убит в военной операции

Заурбек Хестанов убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 582 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 3 апреля число убитых в зоне СВО бойцов из Северной Осетии достигло 581.

Уроженец Ардона Заурбек Хестанов убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Ардонского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признанные потери Северной Осетии на украинском фронте составили как минимум 582 человека. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

29 марта администрация Ардонского района информировала, что в зоне боев на Украине был убит Алексей Алмаков.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.