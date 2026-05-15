Житель Ингушетии обвинен в нападении на милиционеров в 1999 году

Следователи связали заключенного колонии в Приморском крае с нападением на силовиков, совершенным в Ингушетии в 1999 году. Заключенному грозит новый срок по делу о покушении на правоохранителей.

Нападение на сотрудников милиции, в котором обвинен 56-летний мужчина, было совершено более 26 лет назад, в октябре 1999 года.

Согласно версии следствия, обвиняемый в ночное время расстрелял милиционеров из автомата на перекрестке автодорог Моздок – Владикавказ и Назрань – Кантышево. Один из сотрудников МВД был убит на месте, второй получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

Целью нападение следователи назвали “воспрепятствование законной деятельности по охране общественного порядка”. Сразу после инцидента нападавший скрылся, но его личность установили, он был заочно арестован.

Связать обвиняемого с заключенным колонии строгого режима в Приморье, который находился в учреждении с 2015 года, позволили дактилоскопические карты. После нападения на милиционеров мужчина приобрел поддельный паспорт и впоследствии уже под иными установочными данными попал в колонию, говорится в сообщении республиканского Следкома.

Мужчина обвинен в посягательстве на жизнь правоохранителей (статья 317 УК) и в использовании поддельного паспорта (часть 3 статьи 327 УК). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.