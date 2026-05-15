Житель Нальчика обвинен в пропаганде терроризма
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Следователи в Кабардино-Балкарии объявили в розыск жителя Нальчика, заподозренного в пропаганде терроризма из-за публикаций в мессенджере.
Статья о публичных пропаганде либо оправдании терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России) предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.
Согласно версии следствия, житель Нальчика 1977 года рождения в октябре 2025 года опубликовал в канале одного из мессенджеров некие материалы. Силовики обнаружили в них “признаки оправдания и пропаганды терроризма, а также положительной оценки деятельности участников международной террористической организации”, сообщило управление Следкома по Кабардино-Балкарии.
Какие именно материалы опубликовал подозреваемый и к какой конкретно террористической организации они относились, в ведомстве не уточнили. Мужчина пока не задержан – согласно сообщению следствия, его объявили в розыск, при этом расследование дела и сбор доказательств продолжаются.
"Кавказский узел" писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях. Так, суд в Ростове-на-Дону в апреле вынес приговор жителю Дагестана Рамазану Мусаеву, признав его виновным в призывах к терроризму из-за публикации материалов с одобрением деятельности боевиков. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.
