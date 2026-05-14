Кавказский узел

00:42, 14 мая 2026

Подросток арестован в Нальчике за хранение гранаты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики изъяли у несовершеннолетнего жителя Нальчика боевую гранату. Суд отправил подозреваемого в СИЗО. 

Как писал "Кавказский узел", 17 января ФСБ и СКР объявили об аресте 16-летнего жителя Кабардино-Балкарии, обвиняемого в подготовке нападения на полицейских в Нальчике по заданию представителя террористической организации. В последние годы немало несовершеннолетних были обвинены по террористическим статьям, указали правозащитники и адвокат.

По версии силовиков, в октябре 2025 года подросток записал видеообращение к лидерам "международной террористической организации" и вступил в нее, а затем, получив инструкции в мессенджере, готовил теракт "с применением взрывного устройства и огнестрельного оружия" в отношении сотрудников полиции в Нальчике. С этой целью юноша приобрел необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства, заявили следователи. Подростку грозит до 20 лет лишения свободы.

Суд в Нальчике арестовал несовершеннолетнего местного жителя, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства. Речь идет о подростке 2009 года рождения, сообщило 13 мая управление Следкома по Кабардино-Балкарии. 

Дело по статье о незаконном обороте взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УК России предусматривает от шести до восьми лет лишения свободы) инициировали сотрудники республиканского ФСБ и Центра “Э”. Согласно версии следствия, юноша в апреле 2026 года незаконно приобрел взрывное устройство и хранил его у себя дома. 

“По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу”, – говорится в сообщении ведомства. В нем не уточняется, на какой срок арестован подросток и с какими целями он приобрел боеприпас, – лишь отмечается, что по делу продолжаются “следственные действия”. 

Из частного дома в Нальчике, где жил 17-летний подросток, правоохранители изъяли боевую гранату, уточнили в МВД по Кабардино-Балкарии. 

“Было найдено взрывное устройство, которое эксперты квалифицировали как ручную осколочную гранату Ф-1, готовую к применению”, – цитирует сообщение ведомства Интерфакс-Юг.

 "Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2025 года был арестован подросток 2008 года рождения, которого силовики считают вторым участником июльского нападения на наряд ДПС в Нальчике. 4 июля на углу улицы Ногмова и проспекта Ленина в Нальчике наряд ДПС остановил такси, проехавшее на красный свет; из машины выскочил молодой человек с ножом в руке и напал на одного из сотрудников. Источники сообщили, что один нападавший застрелен, а второй смог скрыться. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подтвердил, что нападавший убит, однако ничего не сообщил о втором.

Раненный в результате нападения 27-летний лейтенант полиции был доставлен в Республиканскую клиническую больницу. По данным врачей, он получил около 12 ножевых ранений. В клинике он был экстренно прооперирован.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше